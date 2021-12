Hamilton: ipotesi di ritiro?

La voce sul ritiro del pilota Mercedes Lewis Hamilton si è sparsa velocemente in questi giorni. Le indiscrezioni sono partite dall’assenza del pilota inglese al Gala finale della F1 e da quando ha smesso di seguire l’account ufficiale Instagram della Formula 1.

A questo si aggiungono le preoccupazioni di Toto Wolff: “Ci vorrà molto tempo per digerire quello che è successo domenica. Non credo che lo supereremo mai, non è possibile, e certamente non lui come pilota. Spero davvero che Lewis continui a correre, perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Se la guardi dal punto di vista delle ultime quattro gare, ha dominato”.

È comunque difficile prevedere un ritiro di Hamilton anche a seguito della vincita del mondiale poco pulita da parte di Max Verstappen.