Formula1: Barcelona rinnova fino al 2026

Il Circuit Barcelona-Catalunya ha rinnovato il suo contratto per ospitare le gare di FormulaUno fino al 2026. Il prossimo Gran Premio è previsto per il 22 maggio 2022, ma già ora sono al vaglio dei cambiamenti per migliorare la struttura della pista.

“Siamo lieti di annunciare questo accordo con il Circuit de Barcelona-Catalunya – commenta il CEO della F1 Stefano Domenicali. Voglio ringraziare il promotore e le autorità per il loro entusiasmo e impegno nel mantenere la Formula 1 a Barcellona, con miglioramenti che saranno apportati alla pista e alle strutture, e per continuare la nostra lunga storia insieme. I team e i piloti non vedono l’ora di correre sul circuito e visitare Barcellona, inoltre i fans spagnoli continueranno a vedere da vicino i loro eroi nazionali, Fernando Alonso e Carlos Sainz”.