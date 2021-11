MotoGp I Giorno 1 Test a Jerez : Morbidelli ‘ Buoni miglioramenti’

Durante il primo giorno di test IRTA Franco Morbidelli chiude con il settimo tempo. È stata una giornata importante non solo per provare la sua nuova M1 ma anche perché ha iniziato a lavorare con il nuovo capotecnico Patrick Primmer.

“Mi piacciono le specifiche del 2022. Non ho molta esperienza sulla moto del 2021, ma quando sono salito sulla moto del 2022, ho sentito i miglioramenti. Mi sentivo bene e ho continuato a lavorarci per un po’ di tempo. Ci sono stati dei buoni miglioramenti, quindi sono felice. Ho avuto una piccola caduta alla curva 13. Sulle curve a sinistra faccio ancora fatica ad entrare nella giusta posizione. Per fortuna la gamba e tutto il resto va bene. È stato solo un piccolo incidente. Ho un po’ di problemi con la tappa qui e anche a Valencia. Con due gare e un test di fila non ho abbastanza tempo per recuperare. In questo momento, dobbiamo vedere questo non come un handicap ma come una spinta per impostare la moto davvero bene per permettermi di guidarla quasi senza sforzo, così ho la possibilità di essere più veloce anche nelle condizioni in cui mi trovo ora. Penso che abbiamo fatto i passi giusti a Valencia e qui, quindi sono abbastanza contento del lavoro che abbiamo svolto. Non sono contento della mia condizione fisica con la gamba, ma devo coglierla come un’opportunità per migliorare.”