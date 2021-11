WorldSBK Motozoo Racing by Puccetti nel 2022 nel Mondiale Supersport con Jeffrey Buis e Benjamin Currie

Motozoo Racing by Puccetti è lieta di comunicare la partecipazione al Campionato Mondiale Supersport 600 con i piloti Jeffrey Buis e Benjamin Currie. La squadra, che godrà del supporto diretto di Kawasaki Motors Europe disputerà nel 2022 la sua seconda stagione completa nel Campionato del Mondo e lo farà con due piloti di assoluto valore.

Jeffrey Buis, pilota olandese nato nel 2001, è stato Campione del Mondo Supersport 300 nel 2020, mentre è giunto terzo nel 2021 sempre nella classe 300. Buis ha già debuttato nel Campionato Mondiale Supersport 600, nel 2021, proprio con Motozoo Racing by Puccetti nell’appuntamento di San Juan in Argentina, ottenendo il suo primo punto iridato. Gareggerà con Motozoo anche nell’appuntamento indonesiano sul circuito di Mandalika nel week end del 21 Novembre.

Benjamin Currie è un pilota dal doppio passaporto, tedesco ed australiano, nato il 17 Maggio 1995 a Würzburg in Germania. Vive nel Regno Unito da quando ha 18 anni, è stato vicecampione nazionale nella Superstock 600, poi è passato alla British Supersport 600 nel 2017 giungendo terzo; nel 2018 è arrivato secondo mentre nel 2019 ha gareggiato per Kawasaki Factory nel BSB. Nel 2021 ha partecipato al British Supersport 600, giungendo secondo. Il 2022 sarà l’anno del debutto nel Campionato del Mondo Supersport 600.

Queste le parole di Fabio Uccelli, Team Manager di Motozoo Racing by Puccetti: “Sono davvero felice di poter annunciare la partecipazione della nostra squadra al Campionato Mondiale Supersport 600 anche nel 2022. Abbiamo già definito i programmi della prossima stagione, ancor prima di aver terminato quella del 2021. Il prossimo anno godremo del supporto diretto di Kawasaki Motors Europe a conferma che il lavoro fatto quest’anno, nella nostra prima stagione iridata, è stato giudicato molto positivamente dalla filiale europea della casa motociclistica giapponese. E’ il giusto premio alla professionalità dimostrata quest’anno e di questo ne vado davvero molto orgoglioso. E’ stata ovviamente una stagione difficile, non conoscevamo le piste e la moto. Aver ottenuto punti in più gare in questa stagione e la vittoria in gara uno a Navarra nel World Supersport Challenge con Hikari Okubo, ci ha reso consapevoli del nostro livello e delle nostre potenzialità. Il supporto di Kawasaki Motors Europe – in aggiunta al supporto tecnico del team Puccetti – ci permetterà di crescere ancora di più nel 2022. Avremo due ottimi piloti, Jeffrey Buis, già iridato nella 300, con il quale stiamo facendo già esperienza in questo finale di stagione, e Benjamin Currie, protagonista nel 2021 nella classe 600 del British Supersport dove si è classificato secondo. Gli ingredienti per ben figurare ci sono tutti, ora però puntiamo a terminare bene la stagione corrente con Buis, con il quale gareggeremo nella prossima gara, ultima, in Indonesia”.

Jeffrey Buis: “Sono davvero molto felice di confermare già ora la mia presenza al Campionato del Mondo Supersport 600 nel 2022. Proseguire con Motozoo, squadra con cui sto disputando le ultime due gare della stagione 2021, in Argentina e Indonesia, mi rende felice. Con loro mi sono trovato bene già al debutto, sono molto professionali e preparati. Già nella gara del mio debutto siamo riusciti a raggiungere la zona punti. Aver confermato la nostra collaborazione anche per il 2022 ci consentirà di prepararci al meglio per la prossima stagione”.

Ben Currie: “Stavo lavorando da molto tempo per cogliere l’opportunità di gareggiare nel mondiale Supersport 600. Per me è un sogno che si avvera e non vedo l’ora di scendere in pista per i primi test. Avrò l’opportunità di proseguire il mio lavoro con Kawasaki e questo è sicuramente molto positivo. In queste stagioni ho sempre ottenuto grandi risultati in Supersport 600 con la Kawasaki ZX6R e sono sicuro che grazie al supporto di Motozoo Racing by Puccetti avrò l’opportunità di cogliere molte soddisfazioni”.