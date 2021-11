Triathlon – Alessandro Fabian ad Abu Dhabi per l’ultima tappa delle World Championship Series

ALESSANDRO FABIAN ALLA WTS DI ABU DHABI PER CHIUDERE LA STAGIONE

Il 5 e 6 novembre ultima tappa del circuito WTS con protagonista il campione padovano: “Voglio chiudere alla grande guardando già al 2022”

Abu Dhabi, 3 novembre 2021 – Si avvicina il finale di stagione per Alessandro Fabian: venerdì 5 e sabato 6 novembre ad Abu Dhabi parteciperà all’ultima tappa annuale della World Triathlon Championships Series. Il padovano, che ha di recente annunciato il prolungamento della sua attività anche nel 2022 senza precludersi il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Parigi 2024, è reduce da una stagione di luci (come lo storico bronzo nella staffetta mista delle World Series di Montreal) e ombre (come la scelta del CT di convocarlo a Tokyo solo come riserva).

Ad Abu Dhabi, in una gara che sarà già valida anche per il Campionato del Mondo del 2022, Alessandro Fabian punta a chiudere alla grande la stagione per poi ricaricare le batterie prima di guardare al futuro con ottimismo e fiducia. “Mi sento pronto per quest’ultima gara stagionale, voglio togliermi un’altra soddisfazione nel 2021 proiettandomi già verso l’anno prossimo. Le sensazioni sono buone, arrivo da un periodo positivo e sono curioso di vedere come riuscirò ad esprimermi. E’ già una piccola prova per il 2022 e voglio dare il massimo come sempre”, ha dichiarato il campione padovano.

Insomma, la strada verso le prossime tappe è tracciata, ma l’atleta gestito dall’agenzia EIS non smette di dedicarsi anche ai suoi progetti extra sportivi legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura: congedato dal Gruppo Sportivo Carabinieri, ha fondato una squadra, la «Elements», impegnata a pari livello a formare gli atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Ma non solo, perché nel 2019 ha dato il via al progetto “Elements Fury” che ha come obbiettivo proprio la sensibilizzazione alla salvaguardia del pianeta, mentre l’anno scorso è diventato capitano dei “Green Heroes”, un gruppo di atleti che vuole diffondere un messaggio di sensibilizzazione proprio su questi temi.