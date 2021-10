Rossi, quando la coerenza Vale di più

Il ritiro di Rossi rappresenta un vero “anno zero” per la MotoGP. Dal 2022 verrà a mancare quello che per decenni è stato il volto del Motomondiale ed ha tenuto ancorati a se un’intera generazione di appassionati, che riempie ancora oggi gli autodromi solo per lui, e i ricordi di una generazione di piloti ed eventi che oramai non esistono più.

Era la mattina del 5 agosto, un normale giovedì nel circus della MotoGP che avrebbe aperto il week end di gara con la classica conferenza stampa; ma verso le 13 tutto cambia: viene annunciata per le 16.15 una conferenza stampa straordinaria di Valentino Rossi, con tanto di hashtag #VR46decision. Sono ore frenetiche dove comincia una caccia alle indiscrezioni per capire quale sarà il futuro del campione di Tavullia; alcuni cominciano a commentare sui social con frasi del tipo “ma no dai non si ritira” o “vedrete che continua”, ma la verità e che l’annuncio di quella conferenza stampa ha fatto venire un nodo in gola a tutti i tifosi del Dottore, che con una certa paura, ma anche con rassegnazione, attendevano di conoscere quello che da li a poche ore avrebbe con tutta probabilità avrebbe annunciato Valentino: la decisione di appendere il casco al chiodo.

Ciò che succederà alle 16.15 di quel giorno lo sappiamo tutti; ma alle porte della sua ultima gara da pilota titolare nella sua Misano, riavvolgendo il nastro del tempo, cosa ci lascia Valentino?

Si chiude un era del motociclismo

Valentino è l’ultimo pilota rimasto ad aver vissuto il tramonto dell’affascinate (e da alcuni anche rimpianta) 500 e la nascita della MotoGP odierna. Basta questa frase per far comprendere quanto il Dottore sia storia e patrimonio del motociclismo, perché riuscire a restare al vertice di uno sport per decenni affrontando la madre di tutte le evoluzioni dei prototipi è unico ed irripetibile, ma anche come esso sia diventato un importante punto di connessione tra quel affascinate passato e il mondo di oggi.

Dall’approdo di Rossi non sono stati solo i mezzi ad evolversi, ma l’intero microcosmo del Motomondiale è radicalmente cambiato. Negli ultimi decenni del novecento i protagonisti del circus erano personaggi a dir poco eccentrici che vivevano una vita più simile a quella di un divo di Hollywood che di un pilota al comando di un bolide a due ruote: basti pensare alla guida tutto cuore e derapate di Kevin Schwantz (non a caso soprannominato il pilota kamikaze), autore insieme a Wayne Rainey di alcuni dei duelli più belli della storia del motociclismo, oppure ai colpi di testa di un personaggio a dir poco esuberante come John Kocinsky, di cui si è recentemente tornato in merito alle azioni di Maverick Viñales, che hanno ricordato gli avvenimenti di Assen del 1993, quando ruppe di proposito il propulsore della sua Suzuki (tra l’altro al termine di gara chiusa al terzo posto). E Come dimenticare per non parlare della leggenda dell’uomo d’acciaio Barry Sheene ed addirittura un Troy Bayliss pronto a farsi amputare un dito pur di correre.

Quel Motomondiale con quei personaggi oggi non esiste più. E nemmeno quelle delle accese rivalità dove si era disposti a tutto in pista pur di arrivare davanti alla propria nemesi, ma che facevano divertire (e molto) pure dopo la bandiera a scacchi. Oggi il mondiale ha cambiato pelle, indirizzandosi verso un atteggiamento, se così si può dire, sempre più “politicamente corretto”; mentre i piloti sono degli atleti in tutto e per tutto, seguiti in ogni aspetto della loro vita, per poi poter rendere al meglio e dimostrare il loro valore durante in week end di gara; e questo vale per qualunque sia l’obbiettivo a cui si aspira: che sia questo centrare la zona punti in Moto 3 o giocarsi il mondiale nella classe regina non cambia. Oggi, contrariamente al passato, il talento da solo non basta più.

Valentino Rossi ad oggi è proprio quell’anello di congiunzione che tiene legate queste due epoche del motociclismo, colui che non solo le ha vissute ma è anche riuscito a lasciare un segno indelebile in entrambe. Con il suo addio alla MotoGP (anche se solo in veste di pilota) inevitabilmente si chiuderà un altro capitolo importantissimo di questo sport, per poi aprirsene uno nuovo, ma senza però colui che più di ogni altro è riuscito a caratterizzare il motociclismo negli ultimi 25 anni rendendolo un fenomeno globale come mai lo era stato prima.

Valentino e la sua eredità… Oltre la MotoGP

È già da diverso tempo che ci si chiede chi potrà essere l’erede di Valentino Rossi. Questo ònere e onóre sarebbe spettato di diritto a Marco Simoncelli, amico fraterno di Valentino, ma il destino ci ha portato via il Sic troppo presto… Un nuovo Re la MotoGP sembrava averlo trovato nel 2013, nella vivacità del ragazzino Marc Márquez. Oggi il pilota di Cervera è diventato a suon di record una vera leggenda vivente della MotoGP, ed ha come prossimo obbiettivo proprio quello di raggiungere il numero di titoli del campione di Tavullia, ma i brutti risvolti del 2015 non hanno mai abbandonato Márquez, che da allora viene regolarmente fischiato in ogni angolo del mondo; insomma da sei anni ormai l’immagine del fenomeno spagnolo è irrimediabilmente compromessa.

Oggi invece il peso di questa pesante eredità si è spostato sui giovani piloti italiani cresciuti dallo stesso Rossi nella sua academy, la VR/46, e più precisamente sui suoi pezzi più pregati (almeno fino ad oggi, nella speranza che questi possano crescere e diventare sempre più) come Morbidelli e Bagnaia. I piloti in questione, di cui Valentino va giustamente molto fiero, se da una parte si sono detti pronti a ricevere l’eredità sportiva di Valentino (e tutta l’attenzione mediatica che ne consegue), dall’altra sono ben consapevoli che sarà impossibile sostituire una personalità come quella del Dottore.

Rossi non è diventato “solamente” un atleta di spicco nel panorama internazionale, cosa di per sé già eccezionale, ma è riuscito ad essere l’icona di un intero movimento sportivo. Un vero punto di riferimento non solo per quella generazione di appassionati nata e cresciuta con lui, ma anche per chi la carriera del Dottore la vissuta solo in parte, ed è addirittura riuscito nell’impresa di far entusiasmare anche coloro che il motociclismo non l’avevano mai seguito, ma che se vinceva Rossi erano capaci di intonare cori degni di uno stadio di calcio. Tutto ciò è stato possibile solo grazie al suo, a dir poco, magnetico carisma. E da allora la sua “marea gialla” è diventata sempre più grande, raggiungendo paesi in cui la MotoGP fino ad allora non era mai sbarcata.

Valentino Rossi, non tanto a causa ai grandi risultati raggiunti, ma soprattutto grazie alla sua grande personalità e semplicità (questo fa riflettere molto su come ci si guadagli l’affetto dei tifosi), è diventato proprio questo nel mondo: un icona. Insostituibile, irripetibile, unica.

La coerenza di Vale

Dopo l’annuncio dell’addio di Valentino Rossi alla MotoGP al termine della stagione, le risposte del paddock e dei tifosi in larga maggioranza hanno evidenziato un’emozione palpabile nel comprendere che un’era del motociclismo stava volgendo al termine. Sole e Luna, da sempre il concept di tutti i caschi del Dottore, ma questo che sta utilizzando nella sua stagione d’addio racchiude in se un forte significato: “un ciclo che finisce, per poi ricominciare”. Questo è ciò che l’ultima creazione di Aldo Drudi voleva rappresentare, monito che ora come ora può considerarsi valido per molti: per Dorna e tutto il Motomondiale, che dovranno fare a meno della presenza in pista di colui che ha trasformato questo sport in quello che è oggi. Per tutti gli appassionati e in particolare quelli del Dottore. Per i media che non avranno più a disposizione la risonanza offerta da Rossi, ma soprattutto, abbastanza banale, per Valentino stesso, che da un pò di tempo a questa parte ha fatto un importante cambio di mentalità.

Nell’ultima intervista concessa a Guido Meda, Rossi ha raccontato l’arrivo della consapevolezza che, anche per lui, sarebbe arrivato il momento del ritiro, giunta durante il week end del Mugello del 2019, e di come la pandemia di Covid-19 lo abbia portato ad uscire dalla sua bolla di atleta, vedendosi per la prima volta dall’esterno e scoprire cosa di bello lo avrebbe atteso terminata la vita da pilota. L’arrivo di una bambina non è certo il motivo per il quale Valentino lascerà la MotoGP a fine anno, ma il calo di risultati è forse una concausa della sopraggiunta consapevolezza che prima o poi avrebbe dovuto smettere. Che non sarebbe rimasto pilota per sempre.

“Mi piacerebbe continuare per altri 20 – 25 anni, ma purtroppo non è possibile” Queste sono state le parole di Valentino che hanno seguito l’annuncio del ritiro nella conferenza in Austria. Tutti Conosciamo la passione di Valentino per le moto e quanto gli piacciano la vita da atleta e l’aria del paddock, ma lui ha ugualmente deciso di porre fine alla sua infinita carriera, perché un vincente come lui non può accontentarsi di avere come obbiettivo l’ingresso in zona punti.

Di scelte Valentino nella sua carriera ne ha fatte parecchie, e molte sono state controcorrente: dalla scommessa del 2004 quando passò dalla Honda alla Yamaha, all’esperienza, purtroppo negativa, tutta italiana in Ducati e il ritorno alla casa dei tre diapason, Rossi ha avuto sempre un cospicuo numero di detrattori che giudicavano scelte che, alla fine, riguardavano solo lui, ma a Vale non gli sono mai pesate queste continue critiche ed è sempre andato avanti per la sua strada. In questa specifica situazione del ritiro però la situazione si è decisamente ribaltata: nonostante il pessimo avvio di stagione, seguito anch’esso da pesanti critiche, tutti i tifosi di Valentino (e non solo) speravano di ritrovarlo ancora in pista anche il prossimo anno. Ma invece lui, che di solito nei momenti in cui doveva rinnovare il contratto si sentiva dare del bollito (più che nelle altre parti dell’anno), quest’estate ha ricevuto incoraggiamenti da ogni dove che lo spingevano a continuare (forse perché sta volta ci si era resi conto stavolta che era davvero arrivato il momento del ritiro), ma ancora una volta Valentino Rossi si è dimostrato l’uomo delle scelte impopolari.

L’intero popolo della MotoGP però non è pronto a salutare Valentino, e nemmeno Valentino stesso si sente pronto a dire basta; ma questo non può che farci apprezzare ancora di più la decisione del campione di Tavullia, per la sua coerenza verso giornalisti e spettatori, ma soprattutto verso se stesso. E a noi Vale ci piace proprio per questo.

GRAZIE DI TUTTO CAMPIONE!!!