Motogp: un altro omaggio di Aldo Drudi a Valentino Rossi

Il prossimo fine settimana andremo incontro al Gran premio di Misano, l’ultimo Gp italiano per Valentino Rossi che si ritirerà a fine stagione, il 14 novembre. In occasione della sua ultima gara su suolo italiano il designer Aldo Drudi ha deciso di omaggiare il nove volte iridato con un poster dedicato.

“L’occasione è importante: celebrare Valentino Rossi nel circuito di casa, davanti ai suoi tifosi italiani è un evento speciale – ha sottolineato Drudi – Il colore predominante ovviamente è il giallo, l’unico soggetto è quindi Valentino Rossi in una posizione diversa dal solito, non racing, ma di saluto intimo, non una esultanza, con la relazione fra lui e il pubblico che si intravvede sfumato sullo sfondo“. Tra le scritte raffigurate è presente anche una a puntini sospensivi: “Che storia…”. Una storia che rimarrà scritta, almeno per tutti quelli che hanno seguito Rossi dal suo esordio in 125 nel 1996.