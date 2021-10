Motogp, Gran Premio Misano: 35mila al giorno per salutare Valentino

Il Marco Simoncelli World Circuit di Misano ha aumentato la capienza massima di spettatori a 35mila al giorno in vista del Gran Premio di San Marino.

La richiesta parte anche dalla grande richiesta di biglietti per accedere al circuito in occasione dell’ultima gara ( su suolo italiano) di Valentino Rossi. Sarà quindi l’ultima occasione per dirgli addio, avendo almeno la consolazione di vedere continuare la sua eredità tramite i ragazzi della VR46 Riders Academy.

Le tribune disponibili sono varie, comprese le centrali coperte A,B,C. Interdetti i prati. I biglietti sono disponibili sulle piattaforme del Misano World Circuit e sulla piattaforma TicketOne.