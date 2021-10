Motogp Prove Libere: 1° Marquez, 2°Miller, 3°Quartararo. Incertezza sulle Qualifiche

Dopo le prime due sessioni di prove libere, il 1° tempo è registrato da Marc Marquez scortato da 5 ducati nelle prime 10 posizioni. Il 2° tempo lo registra Jack Miller con un ritardo di appena 15 millesimi dal primo, 6° Pecco Bagnaia, 7° e 8° rispettivamente Jorge Martin e Johan Zarco, 10° tempo per Enea Bastianini.

La pista di Austin non si presenta nelle migliori condizioni per le troppe buche sull’asfalto che renderanno difficile le FP3 se, come prevedono, sarà prevista la pioggia. In alcune parti, il tracciato presenta crepe troppo vistose che rendono difficile una guida scorrevole. Ricordiamo che non si corre sulla pista dal 2019 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid–19 e che da allora la pista sembra peggiorata.

Ancora incertezza sullo schieramento definitivo che sarà rivelato solo stasera. Prevedibile aspettarsi un altro duello Bagnaia-Quartararo in lotta per la prima posizione del mondiale.Ricordiamo inoltre che, oltre ad Austin, mancano solo tre gare prima del ritiro di Valentino Rossi. E dal momento che il 14 novembre sarà una giornata che verrà ricordata godiamoci le gare rimanenti non solo con nostalgia o tristezza, ma con profondo rispetto per chi a questo sport ha dato tutto.