F1 I Gp Russia: la pioggia cambia le carte. Centesima vittoria per Hamilton

Lewis Hamilton conquista la sua centesima vittoria in Formula1 dopo la partenza dalla quarta casella in griglia. Adesso il pilota Mercedes è di nuovo in testa alla classifica per il mondiale, superando Max Verstappen che al Gp russo si conferma secondo. Terzo posto per Sainz.

Qui la classifica del mondiale piloti:

1. Lewis Hamilton 246,5

2. Max Verstappen 244,5

3. Valtteri Bottas 151

4. Lando Norris 139

5. Sergio Perez 120

6. Carlos Sainz 97,5

7. Charles Leclerc 104

8.Daniel Ricciardo 95

9. Pierre Gasly 66

10. Fernando Alonso 58

11. Esteban Ocon 45

12. Sebastian Vettel 35

13. Lance Stroll 24

14. Yuki Tsunoda 18

15. George Russell 16

16. Nicholas Latifi 7

17. Kimi Raikkonen 6

18. Antonio Giovinazzi 1

19. Nikita Mazepin

20. Mick Schumacher

Campionato costruttori:

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216,5

5. Alpine 103

6. Alpha Tauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0