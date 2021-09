Qualifiche F1: Pole di Norris,2° Sainz 3° Russel. Hamilton apre la seconda fila

Si è aggiudicato la prima pole position in carriera il pilota McLaren Lando Norris precedendo di cinque decimi Carlos Sainz anche lui in prima fila per la prima volta in Ferrari. Terzo posto per George Russell davanti al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton. Partiranno dal fondo della griglia Max Verstappen e Charles Leclerc per il cambio della power unit.

La griglia di partenza per oggi: