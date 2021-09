Triathlon – Alessandro Fabian nella top 10 di Super League: è decimo a Jersey

TRIATHLON

SUPER LEAGUE: ANCORA TOP 10 PER ALESSANDRO FABIAN

Il campione padovano, dopo il nono posto a Londra, si classifica decimo nella tappa di Jersey: “Ottima prova, sono contento”. Prossimo e ultimo appuntamento sabato 25 settembre a Malibu

Jersey, 21 settembre 2021 – E’ iniziata da tre settimane la Super League di triathlon, il prestigioso circuito che prevede quattro gare in un mese da Londra a Malibu passando per Monaco di Baviera e Jersey. Nella terza tappa proprio di Jersey, in Inghilterra, ancora grande protagonista Alessandro Fabian, in gara per il team Cheetahs. Il campione padovano, al rientro nella Super League dopo quattro anni, si è classificato decimo portando a casa una prestazione di ottimo livello e un piazzamento che fa seguito al nono posto della prima gara di Londra. A trionfare è stato Alex Yee della Gran Bretagna, che ha preceduto Brownlee e Wilde.

Il prossimo e ultimo appuntamento per la Super League è questo sabato 25 settembre a Malibu, in California. Una manifestazione molto competitiva e di assoluta importanza, quella che si concluderà nel sobborgo di Los Angeles, e lo dimostra anche la presenza di alcuni dei triatleti più forti al mondo: tra i presenti Vincent Luis (campione WTS 2019), Jonathan Brownlee (argento Rio 2016 e bronzo Londra 2012), Hayden Wilde (bronzo Tokyo 2020), Mario Mola (campione WTS 2016, 2017, 2018) e Alex Yee (argento Tokyo 2020).

“E’ stata una bellissima gara, molto tosta ma nel complesso per me positiva. Sono partito bene, poi ho dovuto un po’ inseguire ma alla fine il decimo tempo è un ottimo risultato. Sono contento e mi sento in forma” – ha detto Fabian – “Ora testa a Malibu per l’ultima tappa, ho buone sensazioni e cercherò di tenere alto il livello e chiudere al meglio questa Super League”.

Insomma, a 33 anni Fabian guarda ancora avanti, ma l’atleta gestito dall’agenzia EIS non smette di dedicarsi anche ai suoi progetti legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura: congedato dal Gruppo Sportivo Carabinieri, ha fondato una squadra, la «Elements», impegnata a pari livello a formare gli atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Ma non solo, perché nel 2019 ha dato il via al progetto “Elements Fury” che ha come obbiettivo proprio la sensibilizzazione alla salvaguardia del pianeta, mentre l’anno scorso è diventato capitano dei “Green Heroes”, un gruppo di atleti che vuole diffondere un messaggio di sensibilizzazione proprio su questi temi.