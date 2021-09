Doppietta della rossa nel Gran Premio di Misano: pole per Bagnaia davanti a Miller

È stata una qualifica all’adrenalina quella che ha visto Pecco Bagnaia guadagnarsi la pole position nel circuito di Misano Marco Simoncelli. A seguire il pilota Ducati compagno di squadra Jack Miller con pochi decimi di stacco. Chiuderà la prima fila Fabio Quartararo prima di cadere. Terza e quarta posizione per Jorge Martin e Johann Zarco.

Qualifica perfetta per Pecco: «Sto lavorando benissimo, come ad Aragon, e non ho toccato nulla sulla moto».

Una qualifica non proprio soddisfacente per Marc Marquez che chiude 7° dopo aver approfittato della rossa scia Ducati. 8° Aleix Espargarò e decimo Maverick Vinales. Indietro Morbidelli (16°) e Valentino Rossi che chiude 23esimo.