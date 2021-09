MotoGP Misano 2021 FP2: miglior tempo per Zarco

MotoGP Misano 2021 FP2: svettano le Ducati

È stato un pomeriggio di pioggia quello che ha accolto i piloti durante il secondo giro di prove libere. Al debutto una prima fila ducati: il primo tempo segnato è stato quello di Johann Zarco, secondo tempo per Bagnaia e terzo per Miller. In seconda fila virtuale vediamo Marquez seguito da Oliveira e Mir. Non migliorano le condizioni per i piloti Yamaha di cui Morbidelli resta il pilota migliore (13°) e Valentino Rossi 16esimo. 17esimo tempo per Vinales e 18esimo per Quartararo.

MotoGP Misano 2021 FP2: i tempi

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 291.8 1’42.097 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 290.3 1’42.650 0.553 / 0.553 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 288.7 1’42.719 0.622 / 0.069 4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.4 1’42.910 0.813 / 0.191 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 285.7 1’42.921 0.824 / 0.011 6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.7 1’43.234 1.137 / 0.313 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’43.329 1.232 / 0.095 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’43.629 1.532 / 0.300 9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 281.2 1’43.722 1.625 / 0.093 10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.0 1’43.739 1.642 / 0.017 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1’43.760 1.663 / 0.021 12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 281.9 1’43.811 1.714 / 0.051 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 279.7 1’43.844 1.747 / 0.033 14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 281.9 1’43.901 1.804 / 0.057 15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 289.5 1’43.906 1.809 / 0.005 16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’44.130 2.033 / 0.224 17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’44.203 2.106 / 0.073 18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1’44.205 2.108 / 0.002 19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 287.2 1’44.266 2.169 / 0.061 20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 281.2 1’44.404 2.307 / 0.138 21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 279.0 1’44.530 2.433 / 0.126 22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 284.2 1’44.713 2.616 / 0.183 23 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 280.5 1’44.970 2.873 / 0.257 24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 281.2 1’44.992 2.895 / 0.022

*Articolo scritto da Sara Di Renzo