Il mental coach Ricci: “Nello sport troppa pressione, bisogna conoscere il DNA Emotivo dell’atleta”

Intervista al mental coach Marco Valerio Ricci

L’aspetto mentale nello sport è un tema sempre più importante, di cui Marco Valerio Ricci è uno dei massimi esperti italiani: mental coach specializzato in Motivazione Intrinseca e nell’applicare la PNL Ipnotica al Coaching, trainer internazionale in Ipnosi Clinica, Ricci è stato il primo mental coach italiano a far parte dello staff ufficiale di una Nazionale (la Nazionale Italiana di Rugby).

– Ricci, come nasce la figura del mental coach e come è cresciuta nell’ultimo periodo?

Il mental coach nasce proprio in ambito sportivo, in particolare con John Whitmore nelle discipline automobilistiche e Tim Gallwey nel tennis. Gradualmente poi questa figura ha esplorato, evolvendosi, anche gli ambiti professionali e della vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, il mental coach è diventata una presenza fissa e imprescindibile per qualsiasi atleta di alto livello: solo lavorando sulla testa si possono aumentare le prestazioni e ottenere risultati migliori. In termini di crescita, oggi il mental coach sta acquisendo un ruolo sempre più importante.

– Quali sono i “segreti” di un mental coach e quali tecniche particolari possono essere utilizzate?

E’ difficile parlare di veri e propri segreti, perché ogni professionista ha il suo modello e il suo metodo personale di lavoro. E’ un’attività non codificata secondo schemi rigidi, si basa sull’empatia nei confronti dell’atleta. In particolare, è fondamentale conoscere il DNA Emotivo di ciascun atleta, uno strumento che deriva dalla motivazione scientifica e che consente di cogliere i bisogni e le spinte motivazionali dell’atleta su cui fare leva per migliorare le prestazioni. Nella mia esperienza mi affido alla Programmazione Neuro Linguistica Ipnotica, un modello che consente di connettere il lato emotivo più profondo della persona e la realizzazione dei propri obiettivi.

– Quali sono gli aspetti mentali su cui bisogna lavorare di più nel corso di una carriera sportiva?

Il metodo cambia a seconda del momento che sta attraversando l’atleta. Specialmente nei più giovani, sono due gli aspetti mentali più importanti: il primo è quello di portarli a ragionare come professionisti e di far capire loro che il talento da solo non basta; il secondo consiste nell’aiutarli a rialzarsi dopo le sconfitte e a ripartire dopo una delusione. È fondamentale educare l’atleta ad avere la capacità di guardare ai progressi nel lungo periodo, le nuove generazioni sono eccessivamente abituate alle gratificazioni immediate. Nei giorni che stiamo vivendo, in particolare, con le ansie cui siamo sottoposti a causa della pandemia, è importante fare in modo che gli atleti si isolino e non si facciano travolgere da tutto ciò che succede intorno a loro.

– Cosa significa e quanto è importante un mental coach nei diversi sport?

Oggi più che mai gli sportivi sono sottoposti a stress e pressioni sempre maggiori, lo abbiamo visto durante le Olimpiadi di Tokyo. Ci sono sport individuali, come il tennis e il golf, dove l’aspetto mentale è considerato quasi più importante rispetto a quello fisico, ma anche negli sport di squadra sta prendendo sempre più piede l’inserimento del mental coach all’interno degli staff tecnici. Specialmente nei settori giovanili, è fondamentale che il mental coach aiuti gli atleti a crescere come persone prima che come sportivi, rendendo lo sport una palestra di vita.