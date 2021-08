MotoGP Austria 2021 – Le pagelle dei protagonisti

Il massimo dei voti ai componenti del podio, ma ottime gare anche da parte di Marini, Lecuona, Quartararo, Rossi e Marc Marquez, caduta a parte. Bene pure Mir, seppur con un piccolo appunto, ed uno sfortunato Aleix Espargaro. Brutto week end per Miller, Rins e Zarco in primis; ma la maglia nera di oggi spetta a Pol Espargaro.

Brad Binder – voto 10 e lode: Il sesto posto che stava ottenendo sull’asciutto poteva essere considerato più che soddisfacente, ma ha scelto di osare e alla fine l’azzardo ha pagato il massimo risultato. Ma se il coraggio abbonda non si può non dire lo stesso di sangue freddo e nervi saldi, indispensabili per riuscire a resistere in testa alla corsa senza farsi condizionare dal rientro di chi lo precedeva al momento del flag to flag prima, e continuare a spingere con le slick senza avere un punto di riferimento poi. Monumentale

Pecco Bagnaia – voto 10: Se per Binder restare fuori è stata la scelta giusta, per pecco è stata corretta quella di rientrare a cambiar moto, e come biasimarlo viste le condizioni e la prima posizione che occupava al momento del flag to flag. Peccato perché la vittoria non è lontana e la condotta di gara del ducatista sull’asciutto lo dimostra. In più la rimonta sulla pioggia è stata impressionate, segno di competitività in tutte le condizioni. (In)completo

Jorge Martin – voto 10: La prima parte di gara non è stata eccezionale, come se avesse accusato il peso delle aspettative che erano state riposte in lui; ma non ha ceduto e dopo un’incredibile bagarre a inizio gara ed aver perso contatto dai primi poco dopo, stava comunque disputando un’ottima corsa (ricordandoci che stiamo sempre parlando di un rookie). L’arrivo della pioggia l’ha messo in condizione di effettuare il suo primo flag to flag e correre in una condizione insidiosa anche per i veterani della categoria, ma lui è stato eccezionale perché nonostante la sua poca esperienza è riuscito a portare a casa un podio tanto insperato quanto meritato. Golden Boy

Joan Mir – voto 7: È riuscito a cogliere un ottimo risultato, ma il maiorchino non può essere del tutto soddisfatto: la qualifica al di sotto delle aspettative e un passo gara meno efficace del previsto lo avrebbero messo con tutta probabilità giù dal podio anche con una gara completamente asciutta. Nel momento in cui la pista si è bagnata invece di restare in pista come gli suggeriva l’istinto, ha scelto di rientrare per cambiare la moto; mossa che se da una parte gli ha garantito un risultato di tutto rispetto, dall’altra gli ha negato la possibilità di ridurre ancor di più lo svantaggio dalla vetta del mondiale, ancora troppo ampio per impensierire davvero Quartararo. In questo sport, più che in tanti altri, spesso è stato l’istinto a trionfare; e poi se anche avesse scelto di rimanere fuori con le slick e non fosse andata bene, tanto peggio del 4° posto era difficile fare. Deve crederci di più

Luca Marini – voto 8,5: Solo il fatto di aver chiuso al quinto posto una gara così folle merita un applauso, se poi ci ricordiamo che è al suo primo anno in MotoGP e le difficoltà che il vice campione del mono Moto2 sta affrontando in questa prima stagione nella classe regina rende la sua prestazione una perla; dopo Binder il primo pilota ad arrivare al traguardo con le slick è lui. Piccolo capolavoro

Iker Lecuna – voto 8: Con un piede e mezzo ormai fuori dalla MotoGP e senza nulla da perdere, lo spagnolo ha raccolto un ottimo risultato e dimostrando le su capacità di guida in condizioni non certo facili, specialmente per un giovane pilota. Rivincita

Fabio Quartararo – voto 8: Sull’asciutto fa i miracoli cercando di tenere il passo di Bagania e Marquez con staccate aggressive e sorpassi decisi, l’arrivo della pioggia gli ha negato un probabile podio che avrebbe meritato per quello che ha dimostrato per tutto il week end. Conoscendo le difficoltà del francese sull’acqua il risultato non è dar buttare via, anzi, dimostra di saper ragionare e gestire in chiave campionato, considerando i pochi punti persi dai suoi primi inseguitori, Bagania e Mir, e la caduta di Zarco. Leader

Valentino Rossi – voto 8: Bisogna essere onesti, fino agli ultimi 5 giri di gara il week end del pesarese era l‘ennesimo incolore di questa complicata stagione, anche se, tempi alla mano, sull’asciutto non stava andando poi così male. Ma questo pazzo finale di gara ci ha regalato un Valentino che per l’ennesima volta ha battuto l’età, per la voglia e la follia di un ragazzino che ci ha messo, dimostrando il suo valore sportivo ma anche umano: “quando ho letto P3 sulla tabella mi sono cagato addosso [ride n.d.r], mi sono irrigidito e sono andato lungo”. Ci ha fatto emozionare e sicuramente continuerà a farlo fino alla fine. Infinito

Alex Marquez – voto 6: La gara dello spagnolo sull’asciutto, patito dalla tredicesima casella, è andata in calando, tanto da trovarsi in terzultima posizione nel momento in cui è cominciato a piovere. Tentato l’azzardo di restare fuori con le slick, porta a casa una buona top ten, utile se non altro per il morale, visti i risultati non eclatanti raccolti fino ad oggi. Discreto

Aleix Espargaro – voto 7: Onore a lui che pur di tentare di arrivare sul podio ha combattuto contro se stesso ed è rimasto in pista con le slick nonostante le condizioni lo portassero a fare il cambio moto. Peccato per gli errori degli ultimi 2 giri che non solo gli hanno impedito di portare la sua Aprilia al parco chiuso, ma lo hanno portato a chiudere in una decima posizione che per quanto fatto vedere nel week end gli sta stretta. Manca il lieto fine

Jack Miller – voto 4: L’arrembante pilota che ci siamo abituati a vedere sembra scomparso. Dopo una discreta partenza ha perso posizioni, conducendo una gara opaca a ridosso della top ten. Stupisce che, nonostante la posizione non buona (sopratutto per quello mostrato dalle altre Ducati) e la sua nota capacità sul bagnato, l’australiano sia addirittura il primo pilota che opta per il flag to flag, per poi concludere addirittura dietro a coloro che le rain le hanno montate dopo di lui. Impalpabile

Danilo Petrucci – voto 5,5: Le difficoltà di adattamento con la KTM sono enormi e il morale del ternano non deve essere di certo spendente di questi tempi, ma ha comunque il coraggio di rischiare nel finale non tornando al box. La scelta lo ripaga di una dodicesima posizione che se no sarebbe stata utopia. Temprato

Takaaki Nakagami – voto 5: Dopo il 5° posto nel GP di Styria, il giapponese non riesce a riconfermarsi correndo una gara opaca ai limiti nella zona punti sull’asciutto, e con la pista bagnata arriva lontanissimo da chi come lui ha fatto la scelta di non fare il cambio moto. Delusione

Alex Rins – voto 4: Una gara completamente sbagliata per l’alfiere Suzuki che, mentre il compagno di box tiene aperta la lotta al titolo, annaspa ai limiti della top ten già sull’asciutto dopo un errore in avvio di corsa. L’arrivo della pioggia è la mazzata definitiva per Alex, che nonostante il cambio moto, arriva distante persino da chi è rimasto fuori con le slick. Probabilmente i risultati di Mir lo stanno mettendo alle corde mentalmente; urge ritrovare subito fiducia in se stessi perché il manico c’è l’ha. Giù di tono

Marc Marquez – voto 7,5: Domenica, forse per la prima volta dall’infortunio, siamo ritornati a vedere il Marquez vecchio stile, quello che lotta e punta alla vittoria. Seppur dolorante per una spalla che fa fatica a tornare quella di prima (al punto che è necessaria un’infiltrazione perché il catalano possa prendere il via alla corsa), è nel gruppo di testa dall’inizio, e nei giri che hanno preceduto l’arrivo della pioggia sembrava quasi averne più dei suoi compagni d’avventura Bagania e Quartararo. Primo del gruppo di testa ad optare per il flag to flag (di cui è il re), viene istantaneamente inseguito dagli altri, ma all’uscita dai box spinge troppo e cade in curva 1, commettendo un errore grossolano per il pilota che è, ma ciò nonostante risale in sella per concludere la gara. Caduta a parte, fatto che sia tornato a lottare così è di buon auspicio per il futuro. Guerriero

Pol Espargararo – voto 3: Pol parla tanto… troppo a dire il vero, è non è neanche la priva volta quest’anno. Accusa la Honda di non risolvere i problemi e di non portare componenti nuove, ma intanto entrambe le moto di Cecchinello gli arrivano davanti ed un Marc Marquez ancora a mezzo servizio lotta per la vittoria. L’anno scorso era arrivato a podio con KTM, quest’anno chiude fuori dalla zona punti dopo una gara disastrosa da ogni punto di vista e in tutte le condizioni, con il suo atteggiamento che di certo non aiuta. Disperso

Cal Crutchlow – s.v: Ancora non mi sento di valutare il britannico, mentalmente già fuori dal circus e quasi obbligato a tornare. Ma se davvero, causa Vinales, si trovasse nella condizione di dover correre l’intera seconda parte di stagione bisogna cambiare registro.

Enea Bastianini – s.v: Dopo un avvio di gara promettente si ritrova in pista con una naked dopo che gli è letteralmente volata via la pancia della carena. Avrà modo di rifarsi.

Johann Zarco – voto 4: Fa una prima parte di gara buona, per poi però stendersi alla stessa curva e nello stesso modo dove aveva assaggiato l’asfalto già nel warm up, e questo fa ancora più male. Su un circuito dove ha dimostrato di non aver mai trovato il giusto feeling per giocarsela, già chiudere nelle prime 5/6 posizioni sarebbe stato positivo, ed invece ha tentato di seguire piloti che ne avevano più di lui, lasciando così l’Austria perdendo punti preziosi in campionato. Eccesso di foga

Miguel Oliveira – voto 4,5: Chiude il week end di Spielberg con in bocca il sapore amaro di una caduta mentre si trovava in nona posizione, appena dietro al compagno di squadra, poco prima che cominciasse a piovere. Sulla pista che l’anno scorso gli regalò la prima vittoria in MotoGP, stavolta non risplende. Anonimo