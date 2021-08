MotoGP Austria 2021 – Vittoria di Binder tra genio e follia

Il secondo round stagionale al Red Bull Ring regala una gara pazza condizionata dall’arrivo della pioggia durante gli ultimi giri. Trionfa un magnifico Binder con le gomma slick sulla pista bagnata, davanti ad un ottimo Bagnaia e Martin che si conferma anche in queste particolari condizioni. Ai piedi del podio Mir davanti a Marini, mentre Marc Marquez cade nel finale. Chiude settimo il leader Quartararo. Nota di merito al coraggio di Valentino Rossi, omaggiato a fine gara da organizzatori, steward e tifosi.

Mancavano cinque giri dalla fine quando l’arrivo dell’annunciata pioggia ha sconvolto il destino di una corsa che sembrava destinata a terminare con un duello tra Bagnaia, Marc Marquez e Quartararo per aggiudicarsi la vittoria. E invece l’imprevedibilità della MotoGP ha regalato un finale tanto pazzo quanto emozionate con i piloti di testa rientrati ai box per il cambio moto e quelli nelle retrovie rimasti fuori con le slick per tentare il colpaccio… il risultato è stato un finale imprevedibile e non privo di colpi di scena!

Binder, l’uomo del “o la va o la spacca”

Se tutti i piloti che lottavano per le posizioni nobili della classifica sono rientrati per fare il flag o flag, il sudafricano è stato quello che, con la migliore posizione nel momento in cui la pioggia ha cominciato a scendere sul circuito austriaco, ha scelto di rimanere in pista nonostante il rapido peggioramento delle condizioni. Infatti l’alfiere KTM avrebbe potuto concretizzare un buon risultato forte del sesto posto che stava maturando sull’asciutto, ma non avendo nulla da perdere ha puntato deciso al bottino pieno. “Quando ha cominciato a piovere ho pensato quanto potessi resistere e ho provato l’azzardo senza fare il cambio moto” ha detto Binder al parco chiuso “era come guidare sul ghiaccio, alla fine non avevo più freni perché si erano raffreddati, ma oggi qualcuno dal cielo mi ha aiutato”. Di sicuro non gli è mancato il coraggio.

Bagnaia e Martin; due rimonte al cardiopalma

Secondo a tagliare il traguardo è Bagnaia, autore di un recupero a dir poco fenomenale. All’inizio dell’ultimo giro si trovava in decima posizione ma l’alfiere ducati non ha smesso di crederci e forte delle gomme rain ha ripreso il gruppo davanti a lui che ha deciso di non fare il cambio moto e passando la maggior parte dei piloti davanti a lui nell’ultimo settore. Lo stesso Bagania ha dichiarato di aver tagliato il traguardo pensando di essere fuori dal podio: “l’ultimo giro è stato incredibile, quando superavo i piloti gli contavo uno a uno per capire in che posizione sarei arrivato, ma me ne sono persi due”.

Jorge Martin, terzo sotto la bandiera a scacchi, non è stato da meno del compagno di marca. Il vincitore della gran premo di Syria sembrava in grado di potersela giocare per bissare il successo di settimana scorsa, ma la gara stava raccontando un’altra storia. L’arrivo della pioggia ha però rimescolato le carte e lo spagnolo è stato abile a sfruttare l’occasione terminando nuovamente sul podio contro le sue stesse aspettative: “Avevo un buon passo ma dopo la partenza sono andato lungo ed ho pensato di aver buttato la gara” ha dichiarato il sorprendente rookie al suo terzo podio in top class “Quando stavo rimontando ha iniziato a piovere e dopo il flag to flag ho pensato di aver nuovamente buttato via la gara, ma poi al traguardo a sorpresa ho capito di essere sul podio”.

Disposti a tutto… anche a 42 anni

Oltre a Binder che ha centrato una vittoria strepitosa, Marini, Lecuona, Rossi, Alex Marquez e Aleix Espargaro sono stati eroici oggi. Nelle retrovie nella prima parte di gara, con l’arrivo della pioggia hanno deciso di rimanere in pasta con delle gomme da asciutto. Ma non si sono fermati a questo; hanno tentando il tutto per tutto continuando a spingere e sorpassandosi per agguantare quel podio che poteva valere una stagione intera. Anche se nessuno di loro è riuscito in quest’impresa vanno comunque applauditi, perché senza di loro il finale di questa pazza gara non sarebbe stato così emozionate ed il coraggio che hanno dimostrato è stato a dir poco encomiabile.

Tra questi però non possiamo fare a meno di sottolineare Valentino Rossi: il campione italiano ha annunciato giovedì scorso il ritiro a fine stagione ma oggi, se ce ne fosse bisogno, ha dimostrato ancora una volta il suo valore vincendo di nuovamente l’età. A detta di molti Valentino in questi ultimi anni non è più riuscito ad essere competitivo perché ormai aveva perso quella propensione a rischiare che appartiene ad un giovane. Sicuramente gli anni sono passati per il campione di Tavullia, ma ciò che ha fatto oggi non solo dimostra che la voglia di rischiare e mettersi in gioco è la stessa del ragazzino che 25 anni fa metteva piede per la prima volta nel Motomondiale, ma che anche la sua fame di vittorie è rimasta intatta, perché se no non avrebbe rischiato così tanto per provare a salire sull’ennesimo podio di una carriera tanto infinita quanto ricca di successi.

Per comprendere questo ed apprezzare ancor di più Valentino basta fare un rapido confronto con Pol Espargaro e Mir: il primo nonostante si trovasse nelle ultime posizioni quando è cominciato a piovere, è comunque rientrato ai box per prendere la moto da bagnato; mentre il maiorchino campione del mondo in carica, pur volendo istintivamente restare fuori per giocarsi quella vittoria che avrebbe potuto ricucire sensibilmente il gap che ad oggi lo separa da Quartararo in classifica, ha deciso di fare il cambio moto in virtù di una scelta conservativa che si, gli fa lasciare l’Austria da secondo in classifica a parimerito con Bagnaia, ma con un ritardo di ben 47 punti dal francese.

Delirio per Valentino Rossi

Questa domenica sicuramente resterà negli occhi del 46 per molto tempo, non solo per la prestazione odierna, ma per l’affetto che il popolo delle corse austriaco gli ha dedicato. Già prima della gara i tifosi sulle tribune gli hanno dedicato uno striscione (rigorosamente in blu ed arancione, i colori della KTM) con su scritto “Grazie Valentino”, ma le dimostrazioni di affetto dei suoi confronti non si sono fermate a questo. Al termine della gara quando i sostenitori del Dottore erano in visibilio, è sorvolato sul circuito un elicottero sbandierante una bandiera celebrativa di Rossi, il tutto mentre gli steward lo gli rendevano omaggio con saluti e ringraziamenti di ogni tipo.

Ordine d’arrivo

1. B. Binder (KTM)

2. F. Bagania (Ducati)

3. J. Martin (Ducati)

4. J. Mir (Suzuki)

5. L. Marini (Ducati)

6. I. Lecuona (KTM)

7. F. Quartararo (Yamaha)

8. V. Rossi (Yamaha)

9. A. Marquez (Honda)

10. A. Epargararo (Aprilia)

Classifica Piloti

1. F. Quartararo – p.181

2. F. Bagnaia – p.134

3. J. Mir – p.134

4. J. Zarco – p.132

5. J. Miller – p.105