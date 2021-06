Giro d’Italia 2021: il pagellone dei protagonisti della corsa rosa

Il pagellone dei protagonisti del Giro d’Italia 2021: voti altissimi per Bernal e Caruso, bene Martinez, Yates e Ganna. Delusioni Barnet ed Ewan

Un Giro d’Italia 2021 vibrante ricco di emozioni quello che abbiamo vissuto fino a domenica con il trionfo di Egan Bernal. Sono stati molti i protagonisti in positivo e in negativo ed allora abbiamo pensato di esprimere il nostro giudizio finale con un pagellone sui corridori che lo hanno animato

Egan Bernal 10. È arrivato ai nastri di partenza a Torino con i favori del pronostico ed ha mantenuto le previsioni dando spettacolo e fugando ogni dubbio sulla sua forma fisica dopo l’abbandono al Tour dello scorso anno per forti mal di schiena. Il colombiano alla prima tappa impegnativa, la nona, che prevedeva l’arrivo a Campo Felice ha inscenato il suo primo show scattando alla sua maniera mettendo in fila gli avversari e andando a conquistare la maglia rosa. Da quel momento Bernal ha dato filo da torcere a tutti ed è stato bello il gesto compiuto a pochi metri dal traguardo di Cortina d’Ampezzo quando dopo essere andato in fuga in una giornata di tempo da lupi ha tolto la mantellina mettendo in mostra la sua maglia rosa in onore al Giro.

Damiano Caruso 9,5 Il gregario che diventa capitano. Un corridore che nella sua lunga carriera ciclistica ha vissuto sempre all’ombra dei suoi capitani aiutandoli con caparbietà, umiltà, fedeltà nelle loro fatiche. Un corridore su cui le squadre in cui ha militato, compresa la nostra Nazionale, potevano sempre contare. Anche in questo Giro avrebbe dovuto lavorare per Mikel Landa capitano della Bahrain, ma lo spagnolo alla quinta tappa è andato a sbattere contro uno spartitraffico fratturandosi la clavicola. A quel punto il D.S. ha puntato tutto su Pello Bilbao e Damiano Caruso ma ben presto lo spagnolo si è eclissato ed è rimasto solo il ragusano ad essere l’alfiere della squadra. Tappa dopo tappa Caruso ha dato sfoggio delle sue grandi qualità insidiando la maglia rosa negli ultimi due giorni di corsa guadagnandosi il secondo gradino del podio, il risultato più prestigioso finora raccolto a 34 anni. Dinanzi a lui ora si possono aprire scenari diversi anche se l’età non gli è molto favorevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo Nibali (@vincenzonibali)

Daniel Martinez 8,5 Se Bernal ha vinto, una gran bella fetta di merito va anche a questo corridore venticinquenne suo compagno di squadra. L’istantanea che lo ritrae nella diciassettesima tappa sulla durissima salita di Sega di Ala tutto proteso all’indietro sulla sua bicicletta a sferzare con durezza il suo capitano per la prima volta in difficoltà nel Giro entra di diritto nella leggenda di questa corsa. Con le sue trenate in testa al gruppo ha imposto ritmi micidiali per tutti favorendo poi gli attacchi fulminei di Bernal. Ha chiuso al quinto posto nella classifica generale ma ha dimostrato di possedere notevoli capacità di poter recitare nel prossimo futuro un ruolo di primissimo piano.

Lorenzo Fortunato 8,5 Professionista da due anni, ha compiuto la grandissima impresa di imporsi per distacco sulla tappa regina di questo Giro quella che si concludeva sullo Zoncolan. È scattato a tre chilometri dalla conclusione ha raggiunto e superato Tratnik ed ha tagliato il traguardo a braccia alzate. Se non si perderà, sentiremo parlare di lui nei prossimi anni.

Simon Yates 8 Accreditato come avversario più pericoloso per Bernal e reduce dal successo nel Tours des Alpes si è svegliato troppo tardi quando il colombiano aveva già un buon margine di vantaggio nei suoi confronti. Gli resta l’impresa nella diciannovesima tappa sull’Alpe di Mera vinta a braccia alzate con un vantaggio di 28” sulla maglia rosa e il terzo posto nella classifica generale, ma secondo il nostro avviso e per le sue qualità avrebbe potuto fare di più.

Filippo Ganna 8 Invincibile a cronometro. Nelle due tappe contro il tempo ha sbaragliato il campo vincendo a mani basse facendo chiaramente capire che le due sconfitte, le sole in questi ultimi due anni, subite nel Giro di Romandia erano state solo frutto di episodi. Il corridore della Ineos non si è solo distinto nella sua specialità ma nella strategia della squadra è stato sempre il primo a dettare ritmi indiavolati cedendo poi il testimone al compagno di squadra Martinez.

Peter Sagan 7,5 Il simpatico ed istrionico slovacco è venuto al Giro con il preciso compito di vincere qualche tappa ma soprattutto di portare a casa la maglia ciclamino della classifica a punti. Obbiettivi centrati. Ha vinto la decima tappa mettendo alla frusta tutta la sua squadra imponendosi con una volata imperiosa e regale ed a Milano in Piazza Duomo ha festeggiato il successo nella classifica a punti con suo figlio accanto a sé. Geniale come sempre!

A dream of mine for many years comes true today! So happy and proud to have won the Ciclamino jersey of the @giroditalia! Thanks to everybody that worked to make it happen. @BORAhansgrohe @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent https://t.co/CeHZHhtBAi — Peter Sagan (@petosagan) May 30, 2021

Alessandro De Marchi 7,5 Ecco un altro corridore che ha vissuto la sua vita ciclistica da gregario irrinunciabile. Ha vissuto il suo momento di gloria della sua carriera indossando per la prima volta in assoluto la maglia rosa entusiasmando tifosi, appassionati, addetti ai lavori e tutta la carovana. L’ha indossata alla quarta tappa e l’ha tenuta anche nella successiva. Un bellissimo premio meritatissimo alla carriera. Ha poi fatto tenere tutti con il fiato sospeso quando alla dodicesima tappa è stato vittima di una brutta caduta fratturandosi la clavicola.

Vincenzo Nibali 7,5 Stoico! Si è presentato al Giro reduce da una frattura al polso che lo ha tenuto in forse fino alla vigilia della partenza. Ha corso la prima parte cercando di trovare la forma per poi dare il meglio di sé, come ha sempre fatto, nella terza settimana; alla diciassettesima tappa però è stato coinvolto in un’altra caduta che ne ha pregiudicato ogni velleità. Ha voluto continuare nonostante i dolori perché “il Giro va onorato fino all’ultimo”. Un grande campione a cui va detto solo grazie per tutto quello che ha saputo regalare ai tifosi e appassionati nella sua carriera.

Oggi ho solo una cosa da dire: grazie ?

A tutti coloro che lungo il percorso, in salita e all’arrivo, mi hanno incitato e applaudito. E’ stata una bella emozione, di quelle che raddrizzano anche la giornata piú storta pic.twitter.com/xYVecGDUvS — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) May 26, 2021

Joao Almeida 7 Dal protagonista del Giro dello scorso anno ci si attendeva un Giro dello stesso tenore. Si è battuto con tutte le sue forze chiudendo al sesto posto della generale. Avrebbe potuto anche vincere la diciassettesima quando se n’è andato tutto solo ma negli ultimi due chilometri si è fatto raggiungere e superare da Daniel Martin per soli 13”.

Giacomo Nizzolo 6,5 Si è imposto nella tredicesima tappa a Verona con una gran volata coronando il suo sogno ma poi si è ritirato per prepararsi per altri appuntamenti in primis le Olimpiadi, sempre se si faranno.

Ramco Evenepoel 6 Inutile dire che dopo Bernal era il corridore con gli occhi puntati addosso, vuoi per la sua classe vuoi per verificare le sue velleità dopo la spaventosa caduta subita al Lombardia dello scorso anno che lo ha costretto ad una lunga riabilitazione. Ha voluto fermamente correre il Giro ed ha fatto valere le sue doti quando la strada si è impennata. Tuttavia si è notato che quella caduta gli è rimasta nella testa tant’è che ha affrontato le discese molto timoroso staccandosi dai primi della classe. Nella diciassettesima tappa, la stessa in cui è caduto Nibali, un altro capitombolo oltre il guard rail lo ha costretto al ritiro.

Of course it’s sad to leave the race, and my first Grand Tour too early, but in the end, it was a nice experience and I hope to be back one day again. I’m wishing the best to all my Deceuninck – Quick-Step teammates #TheWolfpack ?? #Giro

Photo: @gettysport pic.twitter.com/LvoQX3OweQ — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) May 26, 2021

Roman Bardet 5 Ha chiuso al settimo posto al suo primo Giro d’Italia dopo essere stato protagonista al Tour de France dove è arrivato secondo nel 2016 e terzo nell’anno successivo. Ci si attendeva molto da lui ma non è mai stato in grado di dare filo da torcere ai primi della classe.

Caleb Ewan 4 Velocista di assoluto valore, ha vinto due tappe indossando la maglia ciclamino; dopo il secondo successo, invece di soffrire resistendo sulle tappe di montagna come ha fatto Sagan, si è ritirato per prepararsi al Tour de France. Una decisione che ha scatenato sconcerto e polemiche in tutti tanto da indignare anche sua maestà Eddy Merckx.

Eddy Merckx in Nieuwsblad: "Caleb Ewan's abandoning is a total lack of professionalism and respect for cycling. He deserves a sanction; take away premiums." Axel Merckx: "Leaving without real proof of knee pain is lack of respect towards Giro." https://t.co/puM9fozT7J — José Been (@TourDeJose) May 17, 2021

Giulio Ciccone s.v. Stava correndo un buon Giro e forse sarebbe stato protagonista nelle ultime tappe ma anche lui è stata vittima di una rovinosa caduta nella maledetta diciassettesima tappa che ha fatto danni enormi ed è stato costretto al ritiro.

Giuseppe Spinazzola