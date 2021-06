Bernal non tradisce le attese, il Giro d’Italia 2021 è suo

Bernal conferma i pronostici della vigilia il Giro d’Italia 2021 è suo. Strepitoso Damiano Caruso l’ultimo a cedere al colombiano

Egan Bernal ha vinto il Giro d’Italia 2021. Era il gran favorito ed ha rispettato il pronostico mettendo in risalto le sue qualità nella prima parte, indossando la maglia rosa alla nona tappa sul primo arrivo in salita a Campo Felice, strappandola all’ungherese Valter mettendo in fila tutti e difendendola anche a denti stretti quando la stanchezza si è fatta sentire e gli avversari hanno cercato di scalzarlo dal trono. È indubbio che sul successo del colombiano ha inciso la forza della squadra, l’Ineos, che soprattutto nei momenti più difficili ha fatto quadrato e come accaduto nella diciassettesima tappa, ha letteralmente trascinato Bernal sul traguardo. È ormai già entrata nella leggenda del Giro la strigliata del suo compagno di squadra Daniel Martinez quando sulla salita di Sega di Ala di fronte all’attacco di Simon Yates la maglia rosa sembrava non avere la forza di reagire paventando un tracollo.

È stato il momento più duro ma l’aiuto del suo compagno di squadra gli ha consentito di perdere solo 53” del suo buon vantaggio. Bernal, che è di casa in Piemonte dove ha molti ammiratori e tifosi, ha dimostrato di essere un corridore umile alla fine della tappa con tutta onestà ha riconosciuto di aver sbagliato a seguire Yates sul primo scatto ringraziando il lavoro fatto dai suoi compagni. Una lezione che gli è servita nelle successive tappe dove ha corso con molta intelligenza rischiando pochissimo e giungendo a Milano con 2’ di vantaggio sufficienti a difenderli nella cronometro. Venticinque anni e già con due successi pesanti, il Tour de France di due anni fa e il Giro di quest’anno. Lo scorso anno si ritirò dalla grand boucle a causa di forti dolori alla schiena che lo hanno fatto penare a lungo e forti erano le perplessità sulle sue capacità alla corsa rosa; invece Bernal ha dato sfoggio di tutta la sua classe capace anche di saper soffrire. Inevitabile il confronto con l’altro colombiano vincitore nella storia del Giro, Nairo Quintana, che dopo quell’exploit non si è più ripetuto.

Caruso: il vincitore morale del Giro d’Italia 2021

Se il capitano dell’Ineos è stato il vincitore materiale del Giro, la vittoria morale va senz’altro a Damiano Caruso. Una vita da gregario, parafrasando la celebre canzone di Luciano Ligabue, di lusso di quelli cioè cui il capitano non può proprio farne a meno sempre pronto a dettare ritmi, a rompere cambi, una sicurezza nell’economia della corsa, corridore di grande affidamento tanto da essere irrinunciabile nella nostra Nazionale. Nella Bahrain doveva guardare le spalle al suo capitano Mikel Landa ma il destino si è messo di traverso e nella quinta tappa, complice una giornata di pioggia, lo spagnolo andò a sbattere contro uno spartitraffico, travolgendo anche un addetto alla corsa fratturandosi la clavicola.

Un macigno sulle spalle della squadra che si è trovata improvvisamente a dover rivoluzionare tutta la sua strategia. A Cattolica Alberto Volpi D.S. della Bahrain non ebbe dubbi: “I nostri capitani saranno da ora in poi Pello Bilbao e Damiano Caruso”. Ebbene, lo spagnolo ben presto si è eclissato dai vertici della classifica dove invece ha saputo restare con la sua consueta grinta e abnegazione proprio il ragusano guadagnandosi giorno dopo giorno i galloni, inediti per lui, di capitano. Ha saputo scalare le posizioni di classifica fino a scavalcare Yates e insidiare la leadership di Bernal in difficoltà.

L’attacco di Caruso

Nella ventesima tappa con arrivo in salita all’Alpe di Motta ha tentato il tutto e per tutto. Nella discesa del San Bernardino ha sferrato un attacco insieme a Pello Bilbao trasformatosi in suo scudiero. Lo spagnolo lo ha accompagnato fino ai primi tornanti dell’ultima ascesa poi Caruso è rimasto da solo a tentare l’impresa; riuscita solo a metà perché ha tagliato il traguardo a braccia alzate rafforzando il secondo posto nella classifica su uno Yates andato in barca sull’allungo di Bernal negli ultimi chilometri ma rosicchiando solo 24” alla maglia rosa insufficienti però a insidiare Bernal alla vigilia della cronometro finale dove comunque è riuscito a recuperare altri 30” chiudendo al secondo posto a 1’29” .

Yates, la delusione

Un risultato inatteso che potrebbe aprire nuovi scenari nella vita ciclistica del corridore siciliano anche se l’età, 34 anni, non gli è proprio favorevole. Da Simon Yates, considerato tra i favoriti o comunque il corridore più accreditato a dare grattacapi a Bernal ci si attendeva di più. È arrivato al Giro forte della vittoria al Tours des Alps e con la rabbia di voler riscattare la sconfitta subìta nel 2018 quando aveva la corsa in pugno ma se la fece sfuggire di mano a tre giornate dalla fine da uno scatenato Froome che lo sorprese. Ebbene il britannico ha stanziato nelle zone alte della classifica ma ha avuto solo un grande sussulto quando ha vinto la tappa con arrivo all’Alpe di Mera; avrebbe dovuto insistere nelle successive ma invece si è nuovamente staccato nella successiva perdendo anche la seconda posizione. Dalla sua c’è la scusante di non avere avuto a disposizione una squadra degna di questo nome. Troppe volte è rimasto solo a dover lottare contro i propri avversari un fattore che non l’ha certo aiutato.

Ganna, il cronoman

Di questo Giro ricorderemo ancora i due strepitosi successi a cronometro di Filippo Ganna che ha aperto e chiuso la corsa ed ora il campione del mondo di specialità potrà concentrarsi sulla prova olimpica e su quella iridata dove tenterà di tenersi stretta “questa bella maglia che indosso” come ha esclamato nell’intervista a conclusione della tappa di ieri, il grande entusiasmo nel gruppo, nella carovana, e negli appassionati di questo sport, per la maglia rosa conquistata da Alessandro de Marchi alla quarta tappa e tenuta per due giorni prima che una rovinosa caduta che ha fatto tenere tutti con il fiato sospeso risoltasi poi con danni non irrimediabili. Un altro gregario di quelli di cui non si può fare a meno che ha coronato una carriera di grandi sacrifici indossando per la prima volta in assoluto la maglia di leader della classifica del Giro come giusto premio.

Le cadute del Giro d’Italia 2021

Ricorderemo anche le rovinose cadute. Abbiamo detto di Landa e De Marchi cui vanno aggiunte quella di Evenepoel, Ciccone e Nibali nel corso della diciassettesima tappa corsa sotto una giornata di tempo infame. Il giovanissimo belga non ha del tutto smaltito il ricordo di quella bruttissima caduta in uno strapiombo nel Lombardia dello scorso anno. È venuto al Giro dopo una lunga riabilitazione senza aver affrontato una corsa. In salita ha fatto vedere le sue doti ma in discesa si sono notate le sue grandi paure e proprio affrontando una curva sulla strada bagnata dalla cima del San Valentino che è andato a sbattere contro il guard-rail facendo un altro volo. Fortunatamente i danni sono stati limitati ma si è dovuto ritirare. Quanto gli costerà sul piano psicologico quest’altra caduta? È la domanda che si sono posti tutti e che forse peserà sul prosieguo della sua carriera. Ciccone è stato coinvolto insieme a Nibali su quello stesso tratto di strada; si è rimesso in bici ed ha raggiunto il traguardo ma ormai le velleità di lottare per il successo finale erano andate a ramengo. Il giorno dopo ha provato ugualmente ad essere al via ma le sue condizioni fisiche non gliel’hanno permesso, peccato perché la corsa ha perso forse un corridore che avrebbe potuto anche recitare un ruolo da protagonista nei tapponi degli ultimi giorni.

Lo squalo

Oggi ho solo una cosa da dire: grazie ?

A tutti coloro che lungo il percorso, in salita e all’arrivo, mi hanno incitato e applaudito. E’ stata una bella emozione, di quelle che raddrizzano anche la giornata piú storta pic.twitter.com/xYVecGDUvS — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) May 26, 2021

Nibali invece nonostante le botte prese nella caduta (non dimentichiamoci che si è presentato ai nastri di partenza a Torino reduce da una frattura al polso n.d.r.) ha voluto fermamente arrivare a Milano, “I ritiri non mi piacciono proprio. Io il Giro d’Italia lo voglio onorare fino alla fine” e lo ha onorato fino all’ultimo metro ringraziando alla fine i tifosi e tutti quelli che lo hanno applaudito ed incitato sulle strade. Un vero autentico grandissimo campione e al di là di quello che saprà ottenere fino alla fine della sua carriera (prossimi obbiettivi l’Olimpiade di Tokyo sempre se si farà e il mondiale) non sarà mai abbastanza ringraziarlo di tutto quello che ha saputo fare finora.

Giuseppe Spinazzola