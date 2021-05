Il Giro s’infiamma: Yates attacca, Bernal arranca e si salva grazie a Martinez

Lo attendevamo un po’ tutti soprattutto dopo aver dato segnali di risveglio nella tappa di Cortina d’Ampezzo, ebbene Simon Yates ha dimostrato di essere vivo e molto pimpante tanto da mettere in crisi Egan Bernal finora gran dominatore di questo Giro d’Italia. È accaduto nella tappa di ieri, la diciassettesima, che ha portato i corridori sulla Sega di Ala, una salita di 11 chilometri con il tratto durissimo dai -4 ai -2 dall’arrivo con pendenze fino al 18%. Il capitano della Bikeexchange ha forse superato definitivamente lo choc di tre anni fa quando perse il Giro che aveva in pugno a tre giorni dalla fine entrando in crisi su un furibondo attacco da lontanissimo di Chris Froome. Nella tappa con arrivo a Bardonecchia decise di giocare il tutto e per tutto facendo leva su tutta la sua classe, Yates restò sorpreso e non seppe reagire sapientemente perdendo così la corsa. È vero che quest’anno aveva dimostrato di aver ritrovato il suo smalto vincendo il Tours of the Alps (l’ex Giro del Trentino n.d.r.) però il suo percorso fino a sabato scorso non era apparso molto brillante. Ieri ha dato sfoggio della classe attaccando una prima volta a cinque chilometri dalla conclusione con Bernal che però ha risposto da par suo ed una seconda volta nel tratto durissimo ed è lì che il Giro è esploso. La maglia rosa non è riuscita ad agganciarsi come fino a quel momento aveva fatto, ha cominciato ad arrancare e il britannico se n’è andato guadagnando alla fine 53” in classifica piazzandosi al terzo posto dietro Damiano Caruso. Il distacco da Bernal resta ancora alto 3’23” ma con altri due arrivi in salita, quella di domani venerdì sull’Alpe di Mera e sabato all’Alpe di Motta tutto può ancora succedere come avevamo già anticipato. Ma al di là di quel che abbiamo detto finora l’istantanea di questa tappa è fissata ai -3 dal traguardo quando con Bernal che non riusciva proprio a salire con il suo ritmo, il suo luogotenente Daniel Martinez si è voltato in maniera molto severa sia nelle frasi che a gesti verso il suo capitano cercando di scuoterlo, di imprimergli la forza per superare il momentaccio e recuperare qualcosa nei confronti dello scatenato Yates. Un momento davvero bellissimo, commovente, carico di emozioni che solo questo sport sa dare. I sacrifici in corsa sono di tutti dal primo all’ultimo in classifica sotto il sole, la pioggia, il vento, e le burrasche con il pericolo di finire a terra e farsi male sul serio e tutto ciò dà umiltà e coraggio al di là del fattore economico o del prestigio personale. Se Bernal ha potuto contenere i danni lo deve anche e forse soprattutto al suo gregario che lo in pratica trainato al traguardo. Un comportamento scontato potrebbe dira qualcuno, ed invece non è proprio così perché nella storia del ciclismo ne sono accaduti di “tradimenti”. Il fatto più eclatante, e chi ha i capelli bianchi come chi vi scrive se lo ricorderà di sicuro, accadde nel Giro d’Italia del 1987 quando Roberto Visentini era in maglia rosa e si avviava a vincere il suo secondo Giro consecutivo quando entrò in crisi nella tappa Lido di Jesolo-Sappada. Suo luogotenente era un tipetto irlandese di nome Stephen Roche, suo figlio corre per la DSM ma non ha la stessa classe (sul piano tecnico perché per il resto c’è molto da discutere e ve ne accorgerete leggendo più avanti n.d.r.) del suo augusto genitore. Entrambi della Carrera che aveva come D.S. Davide Boifava, ebbene quando Visentini cominciò ad arrancare mettendo in pericolo la sua maglia rosa, Roche non si mise a sua disposizione ma attaccò senza se e senza ma mandando all’aria sia l’equilibrio della squadra che lo stesso Giro. Andò in fuga staccò irrimediabilmente il suo capitano in difficoltà sia fisica che mentale per quello che stava avvenendo andando a conquistare il simbolo del primato vincendo anche il Giro. Potete immaginare cosa accadde la sera nell’albergo che ospitava la Carrera, tuoni fulmini e saette, stracci che volavano e squadra letteralmente spaccata, da una parte Roche e il D.S. Boifava che aveva avallato l’attacco e dall’altro il resto dei corridori che erano dalla parte di Visentini. Se non avesse avuto quel gran talento l’irlandese forse non ce l’avrebbe fatta a vincere la corsa ma trionfò e successivamente conquistò nello stesso anno anche il Tour de France e il campionato del mondo entrando nella leggenda del ciclismo sia per le prestigiose che per quella, un po’ meno, del suo comportamento nel Giro.

Oggi si corre la diciottesima tappa da Rovereto a Stradella di 231 chilometri senza grosse asperità da affrontare, si prevede un arrivo in volata; ma da domani, come già detto, ci sarà di nuovo battaglia e spettacolo.

*Articolo scritto da Giuseppe Spinazzola