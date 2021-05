Giro d’Italia 2021: Fortunato sullo Zoncolan, Bernal a Cortina, le grandi imprese prima dell’ultima sosta

Bernal a braccia alzate a Cortina, sullo Zoncolan svetta il giovane Fortunato e Contador si emoziona

Lorenzo Fortunato, classe 1996, nato e cresciuto a Bologna; è a lui che va la copertina di questa settimana del Giro d’Italia giunta alla seconda giornata di riposo. La sua formazione sportiva parte però dal calcio dove nelle fila del S. Lazzaro di Savena fa tutta la trafila giovanile: Esordienti, Allievi, Juniores. Tuttavia lascia improvvisamente e si dedica al ciclismo passando professionista solo due anni fa con la Neri Sottoli. Quest’anno viene chiamato a far parte del Team Eolo la squadra nata per volere di Alberto Contador e Ivan Basso con lo scopo di valorizzare i giovani e che ti combina? Va a conquistare la sua prima vittoria nella tappa in cui meno te l’aspetti, nientemeno che sull’inferno dello Zoncolan. Va in fuga con altri 10 corridori nei primi chilometri, il gruppo si disinteressa visto che nessuno dei fuggitivi può impensierire la maglia rosa e prendono un margine di vantaggio di ben nove minuti ai piedi del Monte Rest. Si arriva sullo Zoncolan ed ai -6 dalla vetta Tratnik decide di lasciare la compagnia e se ne va da solo prendendo un buon margine di vantaggio, ma il peggio della salita deve ancora arrivare. È negli ultimi tremila metri però che la strada diventa cattiva con punte del 20% ed ultimo chilometro al 18%, ed è proprio lì che lo sloveno comincia ad arrancare e Fortunato mette in piedi il suo capolavoro. Scatto secco nessuno riesce a seguirlo, tra essi Mollema, Mosca, Bennet Covi e Oliveira, e il bolognese si mette a caccia di Tratnik lo raggiunge a due chilometri dal traguardo e dopo qualche metro visto che il compagno di fuga arranca decide di andare via giungendo a braccia alzate nella tappa più attesa e scendono lacrime di gioia sul viso del grande Alberto Contador. Dove e cosa potrà fare questo ragazzo nel prossimo futuro è presto per dirlo però una cosa è certa nella sua borsa ha già intascato un successo ad una grande corsa a tappe, e che successo!

Egan Bernaol show sul Passo Giau

La controcopertina va sicuramente ad Egan Bernal. Sullo Zoncolan la maglia rosa controlla la situazione ma quando Simon Yates prova ad allungare gli resta dietro e ai 5oo metri lo supera guadagnando preziosi secondi. Ma è nella terribile tappa di ieri, la sedicesima, che Bernal sfodera tutta la sua classe. Era il tappone con il Passo Fedaia, il Pordoi, cima Coppi e il Giau da scalare ma le pessime condizioni climatiche si sono messe di traverso rivoluzionandolo. Pioggia torrenziale, nebbia fitta e giaccio sul Fedaia e sul Pordoi li hanno resi impraticabili e pericolosi soprattutto nelle discese da affrontare, gioco forza gli organizzatori sono stati costretti a porre in atto un piano diverso. Si accorciano i chilometri lasciando la Crosetta salita di 11 chilometri con pendenze al 7% e il Giau che non è certo una passeggiata con un i suoi 8,6 di ascesa che tocca anche il 14% con picchiata finale verso Cortina d’Ampezzo. Si corre sotto una tormenta che riecheggia il cinismo di una volta basti pensare che le immagini televisive si riducono a pochi spezzoni e all’inquadratura fissa dell’ultimo chilometro. Sulla Crosetta parte una fuga con Vincenzo Nibali, che nella tappa che terminava a Gorizia aveva dato segnali incoraggianti attaccando in discesa e guadagnando sette secondi sulla maglia rosa, Almeida, staccato in classifica di 8’, Izaguirre, Formolo e Pedreiro, gente che in salita va forte. Gli attaccanti guadagnano sotto una bufera fino ad un massino di 4’36” quando l’Ineos dice che può bastare. In testa al gruppo s’insediano Guerra, Narvaez, Puccio, Moscon cui danno una mano anche gli uomini dell’Education First e lo svantaggio diminuisce. Sulla salita a 6 chilometri dal G.P.M. su un allungo di Formolo Nibali si stacca, giungerà a 7’16” dal vincitore, in testa restano Formolo e Pedrero. Nel gruppo sotto il ritmo indiavolato degli Ineos crolla Evenepoel, giungerà con ben 24’05 chiudendo definitivamente ogni sogno di gloria, e cede anche Vlasov. Tra gli uomini di classifica resistono Ciccone, Caruso, Bardet, Martinez, gregario di lusso del colombiano, mentre Yates si stacca. A 4 Km dalla vetta Bernal rompe gli indugi e attacca, comincia il suo show. Riprende uno dopo l’altro tutti i fuggitivi, transita primo al G.P. della montagna e s’invola verso Cortina dove giunge solitario braccia al cielo maglia rosa in bella mostra dopo essersi tolto la giacca impermeabile a cinquecento metri dal traguardo un bel gesto rispettoso verso il Giro e quel simbolo di leader della classifica. “Volevo fare qualcosa di speciale vincere la tappa con la maglia rosa addosso. Sono partito con l’intenzione di dare spettacolo è questo il ciclismo che mi piace”. Parole in linea con il modo di correre di questi giovani campioni e ci riferiamo ad Alaphilippe, Pogacar, Van Aert, Van der Poel insofferenti ai tatticismi che appena possono attaccano a destra e a manca e pazienza se poi non sempre vincono ma esaltano i tifosi e gli appassionati di questo sport che trova linfa vitale nello spettacolo. Al colombiano hanno resistito solo Bardet ed un immenso Damiano Caruso giunti a 27”, Ciccone a 1’18”, Carthy a 1’19”, Vlasov a 1’21”. In classifica generale alle spalle di Bernal c’è proprio Damiano Caruso a 2’24” ed ecco la terza istantanea di questa seconda settimana del Giro.

Immenso Damiano Caruso

Corridore di gran temperamento, di grande sacrificio, di grande affidamento capace sempre di dare un apporto considerevole al suo capitano in qualsiasi squadra abbia corso e lo avrebbe fatto anche ora se Mikel Landa capitano della Bahrain non si fosse sfracellato nella quinta tappa contro uno spartitraffico e Pello Bilbao non si fosse sfilato dai vertici della classifica diventando all’improvviso il portacolori della squadra. Forte scalatore è l’avversario più insidioso per la scatenata maglia rosa. E’ vero che Bernal sta dimostrando tutto il suo talento e che può contare su una squadra fortissima, ma è altrettanto vero che prima di arrivare a Milano mancano ancora quattro tappe con tante salite a partire da quella di domani con il Passo di San Valentino con picchi al 14% e l’ascesa finale alla Sega di Ala, 17% di pendenza, per poi continuare con la diciannovesima tappa, arrivo in Valsesia all’Alpe di Mera, punte al 14%, per chiudere alla ventesima tappa con il Passo di San Bernardino e il Passo della Spluga, senza contare la cronometro finale. Insomma c’è ancora tanta strada da fare e tutto può ancora succedere.

*Articolo scritto da Giuseppe Spinazzola