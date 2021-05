Giro d’Italia 2021, la maglia rosa è Bernal. Il colombiano deve resistere agli assalti di Vlasov e Ciccone. E Marckx furibondo con Caleb Ewan

Giorno di riposo al Giro d’Italia ed allora proviamo a fare un po’ il punto della situazione dopo dieci giorni di corsa. La tappa più attesa era la nona, cerchiata in rosso, quella che portava i corridori da Castel di Sangro a Campo Felice con gli ultimi 1500 metri con pendenza al 14%, un vero muro di quelli tanto cari delle classiche nelle Fiandre, per di più con i selciati in sterrato. Ebbene non ha tradito le aspettative, autentico spettacolo sotto una pioggia battente e classifica rivoluzionata.

Giro d’Italia 2021: l’arrivo a Foligno

Una classica fuga partita da lontano di 25 uomini che si sono poi ridoti a due, Simon Carr dell’Education First e Geoffrey Bouchard dell’AG2R Citroen, negli ultimi sei chilometri con il gruppone a circa 3’. Su un ulteriore allungo del francese Carr ha alzato bandiera bianca e se n’è andato tutto solo verso il traguardo pregustando una prestigiosa vittoria ma non sapeva (sicuramente lo sapeva ma probabilmente non in quei termini) cosa lo attendeva in quel terribile chilometro e mezzo. Lo abbiamo visto arrancare quasi trascinandosi sulla bici ed è stato a quel punto che la corsa è esplosa come un tappo di spumante.

Merito di lui, sì il corridore più atteso più accreditato per la vittoria finale con sulle spalle il successo al Tour di due anni fa ma anche il clamoroso ritiro a quello dello scorso anno causa un forte mal di schiena, parliamo di Egan Bernal. Ha rotto gli indugi dopo il terribile treno imposto dai suoi compagni di squadra in testa a tutti Filippo Ganna, di cui parleremo dopo, e Giovanni Moscon, scatenando la bagarre come a dire: il favorito sono io tutti guardate me ed adesso vi faccio vedere di cosa sono capace. Su quel tratto di strada infame Bouchard è stato ripreso in men che non si dica (alla fine gli rimarrà comunque la soddisfazione di indossare la maglia azzurra di leader della classifica del Gran Premio della Montagna) e il colombiano è schizzato via da solo verso il traguardo.

Landa ko: addio Giro

A resistergli sono rimasti Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, il tenace ungherese Valter che aveva preso la maglia rosa alla sesta tappa e se l’è vista sfilare in quegli ultimi terribili metri, Hugh Carthy e il nostro Giulio Ciccone, tornato sui livelli del Giro di due anni fa su cui sono riposte molte speranze per il successo finale. Il portacolori della Trek Segafredo ora è quarto in classifica a 37”, in affanno invece Daniel Martin, Simon Yates, a quasi 1’ di distanza, Marc Soler, Romain Bardet che ora sono costretti a rincorrere a 1’21”. Crollato invece Bennet mentre l’Oscar della sfortuna va senz’altro assegnato a Joseph Dombrowki della Uae e soprattutto a Mikel Landa, tra i favoriti alla vittoria finale e apparso in buona forma, schiantatisi su uno spartitraffico nel corso della quinta tappa, lo spagnolo ha avuto la peggio con una frattura alla clavicola e addio sogni di gloria.

La Bahrein ha perso il suo capitano e quasi per rabbia che nella tappa successiva, quella con arrivo ad Ascoli Piceno, Mader si è scatenato facendo sua una tappa che ha portato sulle spalle dell’ungherese Valter, giovane di belle speranze della Groupama Francais de Jeux, la maglia rosa strappandola ad Alessandro De Marchi. E qui ci sembra doveroso aprire una parentesi. Una conquista, quella del corridore dell’Israel, che ha riscosso unanimi consensi dentro e fuori la corsa.

Trentaquattro anni una vita trascorsa in bici senza mai risparmiarsi con fughe anche improbabili da portare a termine ma sempre con grande entusiasmo e mettendosi con grande abnegazione al servizio dei suoi capitani, regolarmente convocato in Nazionale dal C.T. Davide Cassani che sa di poter far sempre affidamento su di un corridore serio, onesto, caparbio e fedele. Una maglia rosa che giunge come un bellissimo premio ad una gran bella carriera.

Ganna superstar

Prima del friulano il simbolo del primato è stato sulle spalle di Filippo Ganna dominatore della cronometro d’apertura sul circuito di Torino. C’era qualche perplessità che gravitava alla vigilia, le sconfitte subite al Giro di Romandia avevano sorgere dei dubbi sulla forma del campione del mondo della specialità ed invece si è presentato ben concentrato e sugli 8,6 Km non c’è stato nulla da fare per gli avversari sbaragliati senza pietà.

Il portacolori dell’Ineos ha mantenuto la maglia rosa per le prime tre tappe mettendosi poi subito al servizio del suo capitano Bernal destando stupore nella sesta tappa quando in maglia rosa si è messo a tirare come un forsennato invece di essere protetto dai suoi compagni di squadra come solitamente accade per chi è in testa alla classifica. Sulle enormi qualità del ventiquattrenne di Verbania nelle corse contro il tempo non ci sono dubbi ma non si conoscono in pieno i suoi limiti, già perché nelle gambe può anche avere la potenza per puntare a traguardi molto più ambiziosi, ma dovrebbe recitare un altro ruolo che nell’Ineos non può avere.

Only one rider crosses the line first but it's an entire team that works hard to make it happen! Thanks, everybody, this is a beautiful team victory. @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent https://t.co/fevovJYxIA — Peter Sagan (@petosagan) May 17, 2021

Giro d’Italia 2021: Sagan in ciclamino

Sappiamo tutti che nello squadrone inglese c’è poco da discutere sulle strategie, sono in tanti e tutti di altissimo spessore e se si punta su un corridore gli altri devono essere in grado di assisterlo fino alla fine. Tra l’altro quello che era considerato la seconda punta, Pavel Sivakov, si è dovuto ritirare per una caduta. Certo fanno impressione le drenate violente di Ganna e Moscon (basti pensare a quello che hanno combinato negli ultimi chilometri della tappa di Campo Felice permettendo a Bernal di fare saltare il banco n.d.r.) che creano problemi seri a tutto il gruppo ed a questo punto è lecito chiedersi cosa sarebbe in grado di fare il verbanese se fosse capitano in un’altra squadra; ma tant’è. È tornato al successo ieri a Foligno anche Peter Sagan che punta alla conquista della classifica a punti.

Ha messo alla frusta i suoi compagni di squadra che con un ritmo forsennato sul Valico della Somma hanno fatto fuori dalla volata Merlier, ritiratosi poi per problemi intestinali, Nizzolo, Campanaerts, Viviani, Groenewegen, Pasqualon e nella volata finale ha messo la sua ruota davanti a Gaviria e Cimolai vestendo la maglia ciclamino. Sulla classifica a punti tante polemiche che sicuramente resisteranno fino al termine del Giro ha destato il ritiro di Caleb Ewan. Il corridore australiano dopo aver vinto due tappe con indosso la maglia ciclamino all’improvviso ha alzato i tacchi ed ha lasciato la corsa, quasi certamente per prepararsi al Tour de France. La motivazione della sua squadra, la Lotto Soudal, è stata ancora peggio della toppa, suscitando anche ilarità, i dirigenti avrebbero detto che l’atleta abbia colpito il ginocchio contro un tavolo creandogli così un problema all’articolazione.

L’affondo di Eddy Merckx

La decisione di ritirarsi dell’australiano ha mandato su tutte le furie nientemeno che sua maestà Eddy Merckx lontanissimo anni luce da simili comportamenti, sentite un po’ cos’ha detto: “Quello che ha fatto Caleb Ewan mi dà molto fastidio. Penso che il suo abbandono sia una totale mancanza di professionalità e una mancanza di rispetto verso il Giro e il ciclismo. Si merita una sanzione, ad esempio togliergli i premi. L’ex capo del Tour de France Félix Lévitan gli ha detto di non venire l’anno prossimo, dopo quello che ha fatto”. Immenso come sempre!

Per concludere simpatico siparietto agonistico nella tappa di ieri. Nel traguardo volante per la classifica. Bernal ed Evenepoel si sono sfidati in un inedito, per le loro caratteristiche, quanto spettacolare sprint per evitare che uno dei due guadagnasse secondi preziosi. Ebbene, ad un furibondo scatto della maglia rosa ha risposto da par suo il belga sopravanzandolo, è dovuto intervenire come un fulmine Narvaez gregario di Bernal che si è preso i 3” lasciando Evenepoel i 2” e il suo capitano 1”. Dopo il traguardo i due rivali si sono dati la mano. Chapeau ad entrambi.

Domani si riparte con l’undicesima tappa da Perugia a Montalcino con 35 Km in sterrato con punte anche del 16%, prevista grande battaglia un aperitivo in vista della quattordicesima tappa di sabato con arrivo sullo Zoncolan e della sedicesima tappa di lunedì (Sacile-Cortina d’Ampezzo) con la cima Coppi sul Pordoi che chiuderà la seconda settimana prima dell’ultimo giorno di riposo.

Giuseppe Spinazzola