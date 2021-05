Milan, la partita perfetta! E Pioli può aprire un ciclo

Analisi e prospettive della formazione rossonera dopo la vittoria nel big – match contro la Juventus

Rotto per la prima volta il tabù dello Stadium e un piede e mezzo in Champions dopo anni di attesa: se per il Milan non è stata la serata perfetta, ci si è comunque avvicinati tantissimo.

Stratega Pioli

Il netto successo sulla Juventus è stato anche il capolavoro tattico di Stefano Pioli, che ha azzeccato tutte le mosse (Tomori per Romagnoli e soprattutto Brahim Diaz poi decisivo) ed ha permesso al Milan di essere costantemente padrone della partita, per di più giocando fuori casa. Da sottolineare, infatti, come i rossoneri abbiamo concesso pochissimo agli avversari e come Donnarumma sia dovuto intervenire in una sola occasione su un tiro di Bentancur. Una prestazione da squadra matura, che dopo il rigore di Kessiè avrebbe potuto subire un contraccolpo psicologico importante ma che invece è stata in grado di reagire, chiudere la partita e assicurarsi addirittura un vantaggio negli scontri diretti con la Juve.

Difesa, menzione particolare

Oltre al già citato Diaz, tra gli artefici della vittoria del Milan figurano senza dubbio i due centrali difensivi: Kjaer autentico padrone dell’area di rigore, Tomori insuperabile in quasi tutti i duelli uno contro uno. Davvero ci sono ancora dubbi sul suo riscatto?

Futuro ciclo vincente

Con la qualificazione alla Coppa principale sempre più vicina, la domanda è: può essere Pioli il condottiero di un Milan in grado di aprire un ciclo vincente? La risposta è assolutamente sì: è un tecnico preparato, non convinto di aver inventato il calcio, in grado di rapportarsi con i giocatori mettendosi a loro disposizione senza cercare di sostituirsi a loro. E poi ha una buona immagine, il che è sempre un fattore positivo. Servirà senz’altro qualche innesto ma la base di partenza promette bene.

*Articolo scritto da Luca Cordani