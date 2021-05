Giro d’Italia 2021, Bernal, Simon Yates, Nibali ed Evenapoel le stelle

Giro d’Italia 2021, sabato 8 maggio il via alla Corsa Rosa: Bernal, Simon, Yates, Nibali ed Evenapoel le stelle di questa edizione

Parte da Torino, sabato 8 con una cronometro di 8,6 Km per concludersi con un’altra tappa contro il tempo di 30 Km da Senago al Duomo di Milano il 30, la novantesima edizione del Giro d’Italia 2021 nella sua originaria collocazione nel mese di maggio. La pandemia, infatti, lo scorso anno costrinse gli organizzatori a posticipare la corsa nel mese di ottobre dopo il Tour de France, quest’anno invece, nonostante il Covid 19, tutto finora è filato liscio nella programmazione ciclistica.

Oggi non ho più il colletto appuntito, il tessuto di lana grossa, le tasche sul davanti. Ora sono fatta in tessuto sintetico, curata in ogni dettaglio tecnico e aerodinamico, su misura per ogni campione ? https://t.co/owVe9jydls

[@Museoghisallo – @ivanbasso, 2012] #Giro pic.twitter.com/QEoMtPGoFp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 3, 2021

Eccezion fatta per la Parigi-Roubaix spostata al 3 ottobre, tutte le altre gare si sono svolte regolarmente con grande spettacolo in corsa anche con limitazione di pubblico. Tornando ai numeri del Giro saranno 3.450,4 i chilometri da percorrere per un totale di 21 tappe e un dislivello di 47.000 m.

Spiccano l’arrivo sullo Zoncolan nella quattordicesima tappa e quella regina nella sedicesima dove si scaleranno la Crosetta, il Passo Fedaia, il Passo Pordoi (cima Coppi) e il Passo Giau, a cui vanno poi aggiunti 35 Km di sterrato nell’undicesima tappa da Perugia a Montalcino che richiama la classica Strade Bianche che ha visto il successo di Mathieu Van Der Poel.

Gli assenti al Giro d’Italia 2021

Ecco proprio il fuoriclasse belga insieme a Wout Van Aert, al campione del mondo Julian Alaphilippe e ai due sloveni Primoz Roglic e Tadej Pogacar saranno i grandi assenti dalla corsa rosa. Ma ormai siamo rassegnati di fronte ai contratti pubblicitari, premi, ecc. ecc. che il Tour de France propone c’è poco da lottare.

Il rammarico è grande anche perché questi corridori hanno rivoluzionato in questi ultimi tre anni il modo di correre. Non più tattiche e tatticismi che rendevano un po’ noiose le corse ma attacchi e contrattacchi senza pietà e fa nulla se si vince o si perde lo spettacolo è assicurato. Lo hanno dimostrato tante volte ed è questo che i tifosi e gli appassionati di ciclismo vogliono.

Al di là della propria nazionalità quello che conta è trasformare le corse in corrida e questi quattro baldi giovanotti (solo Roglic 32 anni è più anziano) hanno sposato in pieno l’essenza di questo sport che in fondo è una lotta dell’uomo contro sé stesso e contro la natura. Ma tant’è e si può solo prenderne atto sperando di vederli nei prossimi anni sulle nostre strade anche se riteniamo improbabile che possano sfidarsi tra loro. Comunque sia il parterre è ugualmente di prim’ordine.

Chi da tenere d’occhio

Gli occhi in questo Giro d’Italia 2021 sono tutti puntati su Egan Bernal Gomez capitano della Ineos vincitore del Tour de France di due anni fa. Lo scorso anno ha avuto una stagione opaca e anche in questo primo scorcio di 2021 non si è ancora messo in luce ma crediamo che abbia trascorso questi mesi preparandosi al meglio per il Giro. Gli faranno da scudieri Nicolas Castroviejo ed i nostri Filippo Ganna e Gianni Moscon, con il giovane promettentissimo (al suo attivo il successo nel Tours of des Alps nel 2019) Pavel Sivakov nel ruolo di vice capitano qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto al colombiano.

Trabajo en equipo ?? pic.twitter.com/5GjkH4GnoF — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 11, 2021

A contrastare il passo ai colossi dell’Ineos, l’Astana schiera l’altrettanto giovane promettente Aleksndr Vlasov e gli spagnoli Gorka Insausti Izagirre e Luis Leon Sanchez capaci di grandi imprese sulle montagne uniti però a deludenti crolli.

Nella Bahrain Mikel Landa sarà il capitano con il ruolo di grande outsider della corsa. Lo spagnolo a dire la verità veste bene questi panni, ha grandi doti che potrebbero permettergli di puntare al successo finale ma non riesce mai a sfruttarli in pieno, ci riuscirà nella maturità? Al suo fianco Pello Bilbao Lopez, ottimo scalatore classificatosi al quinto posto lo scorso anno.

Emanuel Buchmann sarà l’alfiere della Bora Hansgrohe forte del quarto posto conquistato al Tour de France del 2019 nelle cui fila spicca il simpatico guascone Peter Sagan tornato al successo nel recente Giro di Normandia che punterà ai successi di tappa e alla classifica a punti.

Bernal ma non solo

Ma sulla carta saranno soprattutto Romain Bardet e Simon Yates i due veri possibili antagonisti di Bernal. Il francese a 30 anni è al suo primo Giro d’Italia avendo preferito correre sempre il Tour de France (e come poteva essere altrimenti n.d.r.) e una volta la Vuelta.

Un gran scalatore che ha una grande personalità il suo palmares parla di una medaglia d’argento conquistata ai mondiali di Innsbruk nel 2018, un secondo posto al Tour de France del 2016 e un gradino più sotto in quello successivo, ha tutti i crismi per puntare alla vittoria finale.

Il britannico invece ci è andato molto vicino a conquistare il Giro del 2018 quando si presentò a tre tappe dalla fine in maglia rosa con un buon vantaggio ma nella diciannovesima tappa da Venaria a Bardonecchia si fece sorprendere da Chris Froome che, colpito nell’orgoglio, decise di fare valere le sue doti di fuoriclasse attaccando fin sul primo colle. Yates andò in crisi e perse la corsa che aveva in pugno.

In questo inizio di stagione ha già messo il suo sigillo nel Tours of the Alps facendo capire a tutti che correrà la corsa rosa con la chiara intenzione di riprendersi quello che gli era sfuggito quell’anno. L’abbiamo lasciato per ultimo perché merita un discorso a parte, ci riferiamo a Remco Evenepoel che corre con l’altro squadrone Deceuninck Quick Step.

Evenepoel

Stiamo parlando di un giovanissimo (solo 21 anni) ma grande talento destinato nei prossimi anni a duellare con Pogacar. Mondiale juniores in linea e a cronometro, argento tra i professionisti nella prova a cronometro nel 2019; europeo juniores in linea e a cronometro, europeo a cronometro tra i professionisti nel 2019 per non parlare dei successi nelle brevi corsi a tappe Vuelta a San Juan, Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos, e al Giro di Polonia tutte ottenute nel 2020, finché nel Lombardia dello scorso anno in una giornata falcidiata dalla pioggia uno spaventoso incidente fece trattenere il respiro a tifosi, telespettatori, addetti ai lavori e appassionati.

Le immagini del recupero in un burrone sono ancora impresse nella mente, si temette il peggio. Fortunatamente fu tratto in salvo ma ha dovuto subire una lunga riabilitazione ed è tornato ad allenarsi all’inizio di questa stagione. Ha voluto a tutti correre il giro d’Italia ma ha anche detto che correrà per l’altro talento della squadra il portoghese Joao Almeida. Forse ha ragione ma siamo sicuri che se riuscirà a trovare la buona condizione bè, saranno dolori per tutti.

Gli italiani

Finora il bilancio dei nostri corridori in questa stagione è stato magrissimo, Se si escludono i due successi di tappa di Gianni Moscon, corridore finalmente ritrovato, al Tours of des Alps e quello di Sonny Colbrelli in una tappa al Giro di Romandia non si annoverano altri sussulti.

Alla corsa rosa le speranze sono sempre riposte su Vincenzo Nibali su cui però pesano gli anni di una pesante e splendida carriera. Ha cambiato squadra passando alla Trek – Segafredo ma abbiamo l’impressione che il suo pensiero è più diretto verso il mondiale e l’Olimpiade di Tokyo che verso il Giro. Lo stesso messinese nelle dichiarazioni di questi giorni con la sua grande e proverbiale onestà ha confessato di non sapere se correrà per il successo finale o si metterà a fare da chioccia a Giulio Ciccone.

L’abruzzese si è messo in luce nel Giro di due anni fa prendendo a schiaffoni tutti i big, conquistando la classifica degli scalatori e andando a vestire la maglia gialla al Tour per due giorni. Lo scorso anno ha vissuto una stagione opaca ma ha dalla sua la forza per recitare un ruolo di primissimo piano.

Un corridore che ha le qualità di poter ben figurare è Filippo Ganna, imbattibile a cronometro fino a qualche settimana fa dove ha ceduto al Giro di Romandia, scadenza di forma? Si spera solo in una nuvola passeggera. L’eterno Domenico Pozzovivo che corre per la Qhubeka Assos punta ad un piazzamento di rilievo, mentre In buona forma è apparso Diego Ulissi che corre per la Uae e se non la perderà per strada potrà far valere le sue doti di buon scalatore.

Non resta dunque che mettersi in viaggio e gustarsi quello splendido e meraviglioso circo che risponde al nome di Giro d’Italia.

Giuseppe Spinazzola