ESCLUSIVA R2S – Shanta Ronaldo: “Faccio gol al Sanderum e alleno i bambini. CR7? Solo Chiellini e Morata all’altezza, spero resti alla Juve”

Sicuramente vi ricorderete di lui, perché se lo incontri per strada un qualche dubbio che possa essere Cristiano Ronaldo ti viene. Stiamo parlando di Shanta Rasoulinia Kordbatchje, che ai microfoni di Road2Sport ha fatto il punto su se stesso e sul suo idolo:

Ti avevamo lasciato in Segunda Division, che cosa fai attualmente?

“Attualmente sto giocando in Danimarca nel Sanderum Boldklub, dove ho segnato 4 gol in 5 partite (di 90 minuti calcolati) e alleno la loro squadra U10. Ero stato anche a Los Angeles, nei Galaxy avevo segnato 6 gol in 2 partite. Sta procedendo tutto bene, lavoro duro e sono molto motivato. Inoltre sto facendo sessioni di allenamento private per la società di coaching 1v1 Skills Football. Il calcio è una parte enorme della mia vita, l’obiettivo è ancora quello di giocare fuori dal mio paese”.

Ci hai accennato che alleni i ragazzi U10 del Sanderum, che cosa puoi raccontare a tal proposito?

“Essere un allenatore è fantastico, insegno da 4 anni e voglio imparare il più possibile. Condividere le mie esperienze di calciatore con i piccoli talenti in erba è qualcosa su cui mi concentro molto. Soprattutto sulla parte tecnica e mentale. Lo sviluppo in quell’età è estremamente importante perché i bambini devono imparare alcune abilità tecniche per mettersi in mostra”.

Continuerai ancora a giocare a calcio? Sei ancora molto giovane.

“Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita quotidiana e lo sarà sempre. Giocare, allenarmi e allenare è ciò che amo fare e continuo ad essere sempre più motivato, mentre continuo a pormi obiettivi e ambizioni ogni giorno. Non raggiungi mai un limite, e questa è la parte più bella del gioco”.

Il tuo idolo Cristiano non sta vivendo un grandissimo periodo. Pensi che sarà in grado di rialzarsi per questa finale di stagione?

“Ad esser onesto non penso sia in grossi guai, piuttosto lo sono la Juventus e la sua dirigenza. CR7 sta mostrando le sue capacità in campo, dove i suoi obiettivi e le sue azioni parlano da sole. La squadra non è stata costruita secondo il blasone del club, a parte Cristiano, Chiellini e Morata il resto non è all’altezza. Per me dovranno esserci molti cambiamenti, a tal proposito mi manca l’era Allegri”.

Il Ronaldo della Juventus è differente da quello che giocava nel Real Madrid?

“Non è diverso, lo sono i suoi compagni di squadra. Il calcio è uno sport di squadra collettivo. E non puoi concentrarti solo su una stella. CR7 ha bisogno di alcuni centrocampisti di qualità che lo assistano e in questo momento non c’è nessuno che lo possa fare Nel Real Madrid c’erano Özil, Di Maria, Modric, Kroos, Benzema, Marcelo e Bale, mentre alla Juve chi c’è? Solo la stagione 2018/2019 è stata brillante poiché nel 2019 abbiamo avuto giocatori di spicco come Douglas Costa, Mandzukic, Pjanic e Higuain”.

A tuo parere Cristiano resterà alla Juventus?

“Il calcio oggi è uno sport pazzo, tutto può succedere. Penso che Cristiano resterà alla Juve”.