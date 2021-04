Vale, la gomme e l’usura

Potrebbe sembrare il titolo di uno spaghetti western, in stille il buono il brutto e il cattivo, con una di quelle grandiose colonne sonore di Ennio Morricone. In un certo senso però la carriera di Valentino Rossi un colossal potrebbe davvero esserlo, poiché per raccontarla servirebbero i migliori sceneggiatori ed un grande registra proprio come Sergio Leone. Ma sta purtroppo arrivando il momento di scrivere una conclusione adeguata a questa splendida cavalcata, magari proprio con una di quelle melodie indimenticabili del maestro Morricone; è invece ad oggi quella del monumento della MotoGP sembra prospettarsi più simile a quella di un thriller. I nemici? Le gomme e l’usura che loro portano, non solo in senso stretto.

VALENTINO E I PROBLEMI DI GRIP

Per Valentino Rossi la nuova avventura con la Yamaha del team Petronas è partita decisamente in salita, ma con una costante che ha contraddistinto l’ultimo periodo all’interno del team ufficiale: l’ormai onnipresente surriscaldamento della gomma posteriore con conseguente perdita di grip; problematica che nelle ultime stagioni ha impedito a l’asso di Tavullia di lottare con costanza per le posizioni di vertice.

Valentino in questi anni ha provato di tutto per tornare competitivo: dalle pressioni sul reparto corse della Yamaha al cambio di capo tecnico da Silvano Galbusera (che lo ha seguito dal suo ritorno in Yamaha nel 2013) al novello David Munoz, passando addirittura per i tentativi di modificare alcuni aspetti del suo stile di guida. Quest’ultimo punto ha suscitato più di una discussione sulla competitività di Valentino, per esempio ricordiamo tutti il polverone che si alzò quando Vale, a Motegi nel 2019, provò a frenare con 2 anziché con 3 dita, scatenando la guerra fra le fazioni degli “ormai è disperato deve smettere” e “è un grande campione va elogiato” che si scannavano tra dibattiti televisivi e social non troppo amichevoli. Ma osservando tutto questo, ci siamo mai fatti le giuste domande su Rossi? Più del se servano o no tali cambiamenti, perché un pilota con un talento e una storia come la sua, a 42 anni, si dovrebbe scomodare a cercare il pelo nell’uovo?

YAMAHA E ROSSI: DA TOP ALLE DIFFICOLTÀ DI OGGI

Tornando indietro nel tempo per troviamo l’origine delle difficoltà di Valentino risalenti al 2017, che coincidono con i primi segnali di quei problemi che attanagliano la M1 ancora oggi. Annata che iniziò davvero con il piede giusto per quella che tutti consideravano fino a quel momento la moto più equilibrata e competitiva dell’intero lotto MotoGP, con le vittorie di Viñales alla prima stagione con la casa di Itawa, i podi di Rossi e gli ottimi risultati di Zarco con Tech 3 (allora team satellite Yamaha). Poi però da quell’anno qualcosa è cambiato: nonostante i tre piloti chiusero nelle prime 6 posizioni della classifica mondiale, con Viñales terzo, si percepiva che qualcosa non andava. Infatti nelle stagioni seguenti mentre Ducati e Suzuki crescevano esponenzialmente diventando moto di riferimento, Honda veniva tenuta in alto dal talento di Marc Marquez e KTM lavorando a testa bassa cominciava a mostrare la bontà del suo progetto, Yamaha restava ferma; ed invece di migliorare sembrava essere sempre più competitiva la moto dell’anno prima. Fatto talmente evidente questo che portò il project leader nel 2018 a scusarsi pubblicamente con i piloti, anche se l’apice l’abbiamo raggiunto la stagione scorsa con Morbidelli vice campione del mondo con la Yamaha meno evoluta di quelle in pista.

Tutto questo indica che Valentino non ha perso di colpo competitività, ma a monte ci sono anche dei problemi di fondo della M1 che hanno sicuramente “usurato” Rossi negli ultimi anni, e i fatti da analizzare a favore di questa tesi sono molteplici: anche se è vero che Valentino non vince una gara da Assen 2017 (anno dell’inizio del calvario suo e di Yamaha), è vero anche che nel 2018 chiuse il campionato da prima Yamaha e terzo alle spalle di Marquez e Dovizioso (con il rimpianto di quegli ultimi 2 round buttati via e una gara magistrale a Sepang non portata a termine che potevano regalarli la piazza d’onore), mentre nel 2020 dopo aver insistito con Yamaha per avere una determinata specifica riuscì a ritrovare il podio a Jerez ribaltando l’opaca prestazione della settimana prima sul medesimo circuito, fino a giungere al fantastico giro di qualifica di due domeniche fa in Qatar. Sicuramente il Rossi che ha dominato e vinto 9 titoli mondiali non è quello di oggi per ovvi motivi, ma il dottore è ancora, almeno in termini di velocità pura (che non vuol dire necessariamente essere efficaci anche in gara) tra i piloti più forti al mondo. Ma perché la Yamaha ha affrontando queste difficoltà in queste ultime stagioni? La colpa è di Valentino che ha guidato lo sviluppo in maniera non ottimale dopo l’addio di Jorge Lorenzo oppure dipende da altri fattori?

GOMME ED ELETTRONICA: I BEI VECCHI TEMPI…

Nell’intero pacchetto a disposizione del pilota le gomme giocano un ruolo fondamentale, essendo il punto di connessione tra polso, moto e asfalto. Sono in grado di trasmettere sensazioni e far svoltare il week end di un pilota, a patto che questo sia nelle condizioni di sfruttarne il potenziale; ma il software che raccoglie i dati della guida del pilota stesso non è certo di secondaria importanza, specialmente per il team. Il 2016 fu un anno pieno di novità per il Motomondiale: venne introdotta la centralina unica Magneti Marelli, e Michelin subentrò a Bridgestone come fornitore unico di pneumatici, fattore che alla distanza ha sempre di più cambiato i gran premi. Insomma, i team, tecnici e piloti si sono ritrovati a dover fronteggiare una vera e propria rivoluzione della MotoGP. Le prime lamentele riguardo i prodotti del colosso francese non si fecero attendere, ma fu un passaggio Inevitabile: ormai molti piloti erano assuefatti alle sensazioni trasmesse dalle Bridgestone e con una centralina diversa, per certi aspetti meno evoluta della precedente, hanno creato un’iniziale smarrimento, sicuri però che prima o dopo tutti si sarebbero riusciti ad adattare. E invece così non è stato.

La Yamaha è sicuramente la moto che ha patito di più questi passaggi a causa di errore fondamentale rispetto alle case più longeve della categoria. Se infatti Suzuki e Aprilia, rientrate nella classe regina nel 2015, hanno fatto presto a rivedere i loro progetti e KTM approdò in MotoGP solo nel 2017, Ducati, con un reparto corse rivoluzionato dall’arrivo di Gigi Dall’Igna, e Honda hanno lavorato senza sosta, assumendo anche gli stessi ingegneri della Magneti Marelli per sviluppare il più possibile la nuova centralina. Al contrario la casa di Itawa si è cullata sugli allori; è così quando si accorse di quello che stava succedendo e corse ai ripari, il gap rispetto agli avversari si era già formato, e solo in quest’ultimo periodo la casa giapponese è tornata ai livelli che gli competono.

Quindi le difficoltà di Rossi sono tutte imputabili a Yamaha? Assolutamente no. In questi ultimi anni se i team hanno avuto a che fare con la centralina, la novità per i piloti sono state le gomme, ma dopo 6 stagioni le lamentele non si sono mai placate. Infatti la casa di Clermont Ferrand si è fatta mal digerire dalla maggior parte dei piloti (specialmente quelli di lunga data) che spesso l’hanno accusata di scarsa qualità è di incostanza di rendimento, costringendo spesso il responsabile del colosso Francese Pietro Taramasso a fare da parafulmine; ma ciò che davvero le caratterizza è la loro estrema delicatezza. Molti piloti hanno patito questi continui problemi di surriscaldamento ed erosione dello pneumatico che ben conosciamo; ma se man mano che passava il tempo la stragrande maggioranza dei piloti si è adattata cercando le soluzioni per farla rendere a dovere. Valentino è stato forse quello che gli ha pagati di più degli altri a causa di uno stile di guida che con queste nuove gomme non si sposa più, e i problemi di Yamaha proprio con il surriscaldamento della gomma posteriore, riscontrato da tutti i suoi piloti, non hanno fatto altro che portare Rossi ancor più fuori strada.

Possiamo quindi riassumere il tutto con una sorta di constatazione amichevole: se Yamaha ha fatto inizialmente fatica a sfruttare al massimo la nuova centralina, Valentino non è mai riuscito ad adattare la sua guida alle nuove gomme; e l’insieme delle 2 cose ha provocato le conseguenze che ben conosciamo. Ma davvero un 9 volte campione del mondo passato che ha attraversato più epoche all’interno del motorsport non sia capace di adattarsi ad una sua nuova variabile?

IL CAMALEONTE

Valentino è stato in grado di ritagliarsi sempre uno spazio importante in questi ultimi decenni fino a diventare una vera e propria leggenda del motociclismo: il tempo passava, i mezzi mutavano, le cilindrate cambiavano, l’elettronica faceva passi da gigante, ma il dottore fino ad oggi c’è sempre stato. È l’unico pilota ad aver vinto almeno un mondiale in 4 categorie (125, 250, 500, MotoGP) con all’attivo oltre 400 gare disputate in 26 stagioni da pilota titolare nel mondiale, roba da far venire i brividi. Ma per restare al vertice per così tanto tempo talento e dedizione sono essenziali ma sufficienti; è necessaria una capacità di adattamento straordinaria e un’elasticità mentale pronta ad accogliere ogni nuova piccola evoluzione, mettendosi in gioco giorno dopo giorno. Questo vuol dire sostanzialmente modificare o addirittura stravolgere il proprio stile di guida a fronte della varie evoluzioni. Ma diversamente ad alcuni suoi colleghi come Stoner, Pedrosa o Marquez che hanno portato delle vere innovazioni a livello di guida, Valentino ha sempre cercato di adattarsi al mezzo che aveva a disposizione, ed è proprio questo il segreto della sua longevità come pilota. Lo stile di Rossi infatti ha subito ben 3 evidenti metamorfosi: Nella prima parte della sua carriera guidava alla vecchia maniera, sempre composto e molto seduto sulla moto con il corpo in asse con la piega del mezzo; successivamente ha adottato uno stile più estremo con corpo completamente fuori dalla moto in piega col gomito a strusciare l’asfalto; in tempi più recenti invece abbiamo assistito ad una sorta di fusione tra i due stili precedenti, quindi molto bilanciata nella ricerca del contatto con l’asfalto ma cercando di mantenere il corpo, e specialmente il busto, più in asse possibile con la piega della moto. Abbiamo parlato solo dei cambiamenti evidenti, ma dietro a questi ci sono un’infinità di piccoli automatismi su cui intervenire su cui intervenire è molto complicato.

Quindi qual è la situazione ad oggi di Valentino?

ROSSI C’È?

Ancora oggi dopo tanti anni la voglia a Valentino di competere e mettersi in gioco non gli è mai venuta a mancare, neanche dei momenti più intricati della sua carriera. Come abbiamo visto la sua capacità di pilota non è in discute, ma è un dato di fatto che dal ritorno alle Michelin il suo rendimento sia progressivamente calato, e con le difficoltà di Yamaha che di certo non lo hanno aiutato, togliendoli sicurezze sia dal punto di vista della guida ma soprattutto anche da quello mentale in quelle occasioni in cui si è trovato a giocarsi la vittoria:

Sepang 2018, Rossi cade mentre era in test alla corsa a 4 giri dalla fine mentre Marquez lentamente gli si avvicinava; Austin 2019, Rossi giunge secondo al traguardo dopo aver perso il confronto con Rins venendo superato dalla spagnolo a causa di un suo errore; Barcellona 2020, Rossi cade mentre è all’inseguimento di Quartararo in testa alla gara in un momento in cui la resa delle gomme del francese stava calando drasticamente. Tre situazioni diverse tra loro con protagonisti tre piloti diversi con però lo stesso esito: Valentino ha sempre commesso un’errore.

Questa disabitudine a lottare per la vittoria unito alle difficoltà della moto ed una mancanza di sostegno (e fiducia?) di Yamaha nei confronti di 9 volte iridato possono avergli insinuato una certa insicurezza e confusione che lo ha spinto ha cercare in modo quasi ossessivo delle soluzioni alle sue difficoltà provando spesso e volentieri nuove componenti o modifiche, cosa che lo gli ha fatto dimenticare quella che è stata la sua grande forza in tempi passati: la capacità di adattarsi, e molti sperano che il passaggio in Petronas possa aiutarlo da questo punto di vista, non avendo più il peso dello sviluppo del prototipo. In oltre per quanto lui sia stato il trasformista della MotoGP bisogna ammettere che con l’avanzare dell’età viene meno quella capacità di riflessi che contraddistingue i piloti più giovani, e quindi quella velocità di adattamento ai cambiamenti; perché cambiare delle abitudini consolidate nel tempo è estremamente difficile, specialmente per per uno sportivo che si gioca delle posizioni sui decimi di secondo, ma più si va avanti con l’età e più diventa difficile intervenire su di esse.

Rossi c’è… quante volte l’abbiamo sentito dire dalla inconfondibile voce di Guido Meda, lo risentiremo di nuovo? Di sicuro perché Valentino vinca servono delle condizioni a lui favorevoli, difficile ma non impossibile. E proprio una vittoria servirebbe ora più che mai per ridargli morale e quella fiducia e consapevolezza nei suoi mezzi, fermano il processo di usura che sta consumando gara dopo gara un campione assoluto come Valentino, esattamente come la sua amata Yamaha continua a consumare troppo le sue gomme.

Sarebbe bello è giusto rivedere Vale sorridente e con gli occhi pieni di gioia e di quella rabbia agonistica come liberazione dalle tenebre che lo stanno attanagliando in queste stagioni assai complicate; ma che ci riesca o no, per le emozioni che ci ha regalato e per tutto quello che ha dato al motociclismo, è doveroso per tutti i veri appassionati di motociclismo sostenerlo in ogni caso. Perché come ha detto Valentino stesso, sarebbe troppo facile risalire su carro dei vincitori solo qualora riuscisse ad andare di nuovo forte.