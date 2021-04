Panini: esce la nuova collezione di card” Uefa Euro 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off”

ACCORDO TRA FIGC E PANINI CHE DIVENTA “STICKERS & CARDS PARTNER” DELLA NAZIONALE

ESCE LA NUOVA COLLEZIONE DI CARD “UEFA EURO 2020 ADRENALYN XL 2021 KICK OFF”

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Panini annunciano la firma di un accordo strategico pluriennale che vede l’azienda modenese diventare “Stickers & Cards Partner delle Nazionali Italiane di Calcio” fino al 2030. L’annuncio di questo accordo avviene contemporaneamente al lancio in edicola di “UEFA EURO 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off”, la nuovissima collezione di card sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo europeo a partire dall’11 giugno prossimo, dopo il rinvio dello scorso anno per la pandemia. Entrambe le iniziative sono state presentate oggi in una conferenza stampa presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e da Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, alla presenza di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC). La raccolta di card, realizzata su licenza ufficiale UEFA, è completamente nuova ed è composta da 405 card di alta qualità, con nuove immagini, nuove divise e tutte le squadre aggiornate con i giocatori di ogni Nazionale qualificata. Il raccoglitore a tasche trasparenti presenta in copertina alcuni grandi campioni del torneo, a partire dall’azzurro Marco Verratti insieme a Romelu Lukaku (Belgio), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Jadon Sancho (Inghilterra), Timo Werner (Germania), Antoine Griezmann (Francia) e Sergio Ramos (Spagna).

“L’associazione tra il calcio e la Panini”, ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, “è un fatto consolidato per tutti coloro che, sin dalla tenera età, alimentano la passione per il nostro sport. L’entusiasmo e la voglia di identificazione con la maglia azzurra si perpetuano attraverso le generazioni grazie anche a questi straordinari prodotti editoriali, il cui fascino rimane intatto nel tempo. Siamo dunque particolarmente lieti di condividere ancora una volta assieme a Panini la possibilità di suscitare nei nostri tifosi emozioni positive, le stesse che, auspichiamo, saranno foriere di traguardi importanti nei prossimi appuntamenti internazionali”.

“Questa nuova collezione di card vuole accompagnare il percorso di avvicinamento ad un evento così atteso come ‘UEFA Euro 2020’ nella sua edizione 2021,” ha sottolineato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Questa raccolta è particolarmente ricca in termini editoriali, oltre che di materiali e trattamenti. Siamo orgogliosi che sia la prima di un lungo percorso che ci vedrà insieme alle Nazionali Italiane di Calcio per i prossimi anni, con l’obiettivo di offrire a collezionisti e tifosi raccolte sempre più ricche ed innovative dedicate ai nostri Azzurri”.

“UEFA EURO 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off” consente di collezionare i grandi campioni del torneo europeo, ma anche di giocare appassionanti partite virtuali su www.paniniadrenalyn.com o nell’app di gioco disponibile negli e-store. La raccolta prevede per ogni Nazionale le card base di 8 calciatori, oltre a una card dedicata alla nuova maglia ufficiale. Per l’Italia, sono presenti le card di Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi, Nicolò Barella, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Ciro Immobile e Federico Chiesa, a cui si aggiungono altre card speciali dedicate anche a Giorgio Chiellini, Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Moise Kean. Nella collezione sono presenti diverse card realizzate con materiali e tecniche di stampa speciali: “Jewels”, card preziose con un’incredibile finitura argentata; “Shining Stars”, fluorescenti e luminose al buio; “Second Skin”, con le maglie ufficiali, seconda pelle dei calciatori; e le misteriosissime “Secret Heroes”, totalmente glow-in-the-dark. Vi sono poi le card “Limited Edition” dedicate a 22 tra i più grandi campioni d’Europa: queste card non sono presenti nelle bustine standard, ma potranno essere trovate all’interno del Mega Starter Pack, della Tin Box, della rivista Bomber, delle bustine Premium e Premium Gold e anche in e-commerce sul sito www.panini.it. Inoltre, incluso in ogni bustina, è presente un coupon con un codice che consente di ottenere una bustina virtuale gratuita di 8 card per il gioco online.

La collezione “UEFA EURO 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off” è già in vendita in tutte le edicole e sul sito Panini.it. La bustina con 8 card costa 2 euro. Il Mega Starter Pack costa 9,90 euro e contiene il raccoglitore, il tabellone di gioco, la guida ufficiale, il poster con la checklist, 4 bustine e 2 card “Limited Edition”. La Tin Box costa 12,99 euro e contiene 5 bustine e 4 card “Limited Edition”. La bustina Premium costa 5 euro e contiene 10 card tra le quali una “Limited Edition”, mentre l’ultrapack Premium Gold – disponibile solo su Panini.it – costa 20 euro e contiene 3 bustine Premium, 3 card “Limited Edition” e 1 card Premium online. Oltre che in tutta Europa, questa raccolta viene anche distribuita da Panini nel resto del mondo, per un totale di oltre 40 Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.paniniadrenalyn.com.