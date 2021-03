Sport e Ambiente – I Green Heroes in podcast: atleti e studenti insieme per la difesa della natura

I Green Heroes ARRIVANO ANCHE IN PODCAST

Grazie alla collaborazione con gli studenti del Liceo Classico S. Weil di Treviglio, da oggi i super-campioni al servizio dell’ambiente saranno anche in Podcast per parlare ai più giovani

Milano, 22 marzo 2021 – Stile di vita attivo, mobilità sostenibile, energie rinnovabili e riscaldamento globale alla portata di tutti, ma soprattutto alla portata dei giovani: un Podcast creato dalla Generazione Z per la Generazione Z, che tratterà con leggerezza tematiche ambientali, offrendo insegnamenti preziosi e spunti su cui riflettere. Oggi sarà disponibile la Puntata0, a cui seguiranno pubblicazioni settimanali a partire da venerdì 19 marzo.

Questa volta il triatleta Fabian, il climber Ghisolfi, il cliff diver De Rose, l’apneista Zecchini e il pilota Filippi, i cinque componenti del team Green Heroes, avranno al proprio fianco degli alleati preziosi: Davide, Luca e Stefano, tre studenti del Liceo S. Weil di Treviglio. Insieme raccoglieranno le testimonianze di importanti personalità della società civile, rappresentanti di un modo nuovo di concepire la vita di comunità. Le prime puntate saranno dedicate a realtà simbolo della lotta al cambiamento climatico, come Pietro Pietta del movimento Fridays For Future, Marco Cappato, promotore del movimento Stop Global Warming, Andrea Pesce, founder della start-up ZeroCO2 e Luca De Gaetano, CEO di PlasticFree. Ma ci sarà spazio anche per dirigenti d’aziende, giornalisti noti, youtuber, pro-player di esport, amministratori locali e molti altri ospiti.

“Il nostro impegno può lasciare davvero una traccia se, oltre a contribuire attivamente con le nostre azioni, muove le coscienze delle generazioni che ci seguiranno – ha dichiarato Alessandro Fabian, capitano dei Green Heroes – Mi piace comunicare l’entusiasmo per la vita e per le cose belle, per questo mi sento un esempio per i giovani. Ho passato l’adolescenza esprimendo al massimo l’energia che avevo dentro, pensando così di dare spazio alla mia personalità. Negli anni mi sono però accorto che le cose semplici sono quelle che fanno stare meglio ed è per questo che ora mi impegno a fare cose apparentemente piccole ma concrete e che mi riconciliano con il mondo che mi circonda”.

Proprio Fabian sarà protagonista della prima puntata del podcast, che sarà online settimanalmente da venerdì 19 marzo sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple Podcast e sul sito www.greenheroes.it.

Green Heroes è un progetto di responsabilità ambientale concepito da EIS, agenzia di sport management che si caratterizza per l’approccio progettuale al marketing sportivo.