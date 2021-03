Triathlon – Selle SMP nuovo sponsor tecnico di Alessandro Fabian: insieme verso le Olimpiadi

SELLE SMP NUOVO SPONSOR TECNICO DI ALESSANDRO FABIAN

Connubio tra eccellenze padovane: il più forte triatleta italiano avrà nell’azienda leader mondiale nella produzione di selle ergonomiche un alleato in più in vista delle prossime Olimpiadi

Padova, 8 marzo 2021 – Il migliore triatleta italiano insieme all’azienda leader mondiale nella produzione di selle ergonomiche per bicicletta: un matrimonio tra eccellenze internazionali, con Padova e il Veneto sullo sfondo. In un momento di incertezza per lo sport, Alessandro Fabian e Selle SMP hanno deciso di lanciare un segnale di rinascita e ripartenza: l’atleta padovano, che ha partecipato a due Olimpiadi e punta a quelle di Tokyo, si allenerà e gareggerà utilizzando le selle dell’azienda con sede proprio in provincia di Padova. Due profili fortemente radicati nel territorio, e allo stesso tempo ambasciatori dell’Italia nel mondo nei rispettivi campi.

Con questa partnership, Selle SMP potrà affermarsi ancora di più nel mondo del triathlon come punto di riferimento, e in particolare per chi predilige la frazione sulle due ruote. “Alessandro Fabian oltre a essere il miglior triatleta italiano, ha una particolare sensibilità tecnica nel testare i prodotti” – sottolineano i fratelli Franco e Maurizio Schiavon, titolari di Selle SMP – “Ed è proprio grazie a questa sua sensibilità che insieme abbiamo già iniziato a sviluppare un nuovo prototipo che andrà ad arricchire la nostra gamma di selle. Quella con Alessandro è una partnership molto importante che, oltre a onorarci, ci spingerà a trovare soluzioni sempre più competitive per questo segmento di mercato molto esigente. E ora puntiamo fiduciosi i nostri sguardi al futuro e alle prossime Olimpiadi”.

“Da atleta olimpico conosco bene l’importanza di utilizzare i migliori mezzi tecnici in allenamento e in gara. Nel ciclismo, ogni singola componente è fondamentale per dare il massimo, e una in particolare è il comfort. Porre la giusta attenzione nella scelta della sella, che ha un forte impatto sui punti di contatto, può davvero fare la differenza” – sottolinea invece Alessandro Fabian – “Proprio per questo ho scelto di affidarmi a Selle SMP, che con qualità e innovazione mi accompagnerà da oggi nei miei lunghi allenamenti in vista delle prossime Olimpiadi, dove darò il massimo come sempre”.

Una mentalità positiva che Fabian non smette mai di esprimere anche nella vita quotidiana. Alessandro è infatti ormai entrato stabilmente nell’élite del triathlon internazionale, ma nella sua vita si concede del tempo anche per diverse passioni, come l’attenzione per l’ambiente: congedato dal Gruppo Sportivo Carabinieri, ha fondato una squadra, la «Elements», impegnata a pari livello a formare gli atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Nel 2019 ha dato invece il via al progetto “Elements Fury” per mostrare l’importanza di convivere in modo equilibrato con la natura, mentre dall’anno scorso è capitano dei “Green Heroes”, un team di campioni sportivi difensori dell’ambiente.