Determinazione, voglia di vincere e di confermarsi tra le prime della classe: ecco alcuni degli ingredienti della ricetta del derby milanese. Tra poche ore Milan e Inter scenderanno in campo per un derby che, dopo alcuni anni, è finalmente tornato ad essere cruciale per la vetta della classifica di Serie A. Se i protagonisti in campo saranno tanti, anche sulle panchine la qualità è tanta grazie a Stefano Pioli e Antonio Conte.

Il primo, arrivato al Milan per risollevarne le sorti dopo il mini ciclo di Giampaolo, ha intrapreso un percorso di crescita insieme alla sua squadra, compiendo un passo alla volta, andando a lavorare sul piano tecnico e su quello mentale. Un progetto non semplicissimo da compiere ma che il tecnico natio di Parma sta portando avanti con determinazione e pacatezza.

Il Milan di Pioli sa di dover pensare a salire un gradino alla volta, guardano a se stesso. Quando il tecnico giunse sulla panchina rossonera la situazione non era rosea ma, dopo alti e bassi, ecco che la squadra ha intrapreso la via giusta. Specialmente dopo il lockdown, Pioli e i suoi giocatori sembrano aver acquisito nuova linfa. L’allenatore sta riuscendo a dare alla squadra la giusta grinta e la giusta consapevolezza dei propri mezzi.

Chiaramente, il percorso si sta ancora compiendo ma le basi gettate paiono essere buone. Il Milan arriva al derby dopo la cocente sconfitta contro lo Spezia e il pareggio in Europa League contro lo Stella Rossa. Va da se che il momento sia delicato ma la stagione non sta ancora volgendo al termine, anzi. Stefano Pioli lo sa e lavora per trasmettere ai suoi giocatori i giusti elementi per cercare di continuare a migliorare. L’allenatore è riuscito ad ottenere un gruppo unito e volenteroso di fare sempre meglio che, anche nei momenti più difficili, ha mostrato di non abbattersi continuando dritto sulla sua strada.

Se sulla panchina rossonera è apprezzabile l’operato di Pioli, ecco che su quella nerazzurra è seduto Antonio Conte. L’allenatore pugliese è divenuto ufficialmente il tecnico dell’Inter il 31 maggio 2019. Così come il suo collega, ha dovuto e sta lavorando sodo per riportare la squadra ai massimi livelli.

La rosa a sua disposizione è molto competitiva e vogliosa di fare bene. Nella passata stagione, l’Inter allenata da Conte è riuscita ad arrivare in finale di Europa League anche se, purtroppo, il trofeo è stato vinto dal Siviglia. Nonostante la mancata vittoria, tuttavia, è stato dato un segnale: l’Inter sta tornando.

E, Antonio Conte, la sta guidando per il meglio. Tecnico carismatico, attento, con la giusta fame che sta dando il meglio di se per far raggiungere i livelli più alti alla squadra nerazzurra. Domenica scorsa, dopo la vittoria contro la Lazio, l’Inter è riuscita a conquistare la vetta della classifica superando proprio il Milan. Una vittoria importante quella contro i biancocelesti, frutto del percorso che sta compiendo seguendo le linee guida del suo allenatore.

Non a caso, infatti, è una delle squadre che sta ambendo alla vittoria dello scudetto. Un gruppo solido e carico quello costruito da Conte, che punta a migliorare di giorno in giorno.

Insomma, il derby di Milano si giocherà sia in campo che sulle panchine. Una sfida avvincente dove tutti hanno in mente un solo obiettivo: la vittoria. E, allora, che parta il countdown.