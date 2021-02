Bomber veri, che puntano sempre al massimo. Attaccanti che non vogliono lasciare nulla caso, che cercano di mettere la palla in rete ad ogni occasione possibile. Sarà una sfida intrigante quella che andrà in scena tra Romelu Lukaku e Ciro Immobile sul manto erboso di San Siro in occasione di Inter-Lazio (si disputerà domenica 14 febbraio alle ore 20.45). Proprio nel giorno in cui si festeggerà San Valentino, i due giocatori cercheranno di far innamorare ancora di più i propri tifosi.

Il match sarà molto importante per entrambe in quanto cercheranno di fare in modo di contribuire alla vittoria delle rispettive squadre. Sino ad ora, sia Ciro che Romelu hanno messo a segno 14 gol in Serie A. Insomma, in fatto di reti siglate i due corrono e possono ambire alla vittoria del titolo di capocannoniere.

Nell’ultima giornata di campionato la Lazio ha vinto la partita contro il Cagliari proprio grazie ad una rete di Immobile. Un gol pesante il suo, che ha concesso ai biancocelesti di ottenere 3 punti pesanti. D’altro canto, non è la prima volta che il classe ’90 mette a segno reti fondamentali. Il bomber partenopeo, insieme ai suoi compagni, da sempre il massimo e certamente lo farà anche domenica. Nella partita d’andata, terminata 1-1, non era riuscito a fare gol e aveva rimediato il cartellino rosso a causa di un intervento su Vidal. Insomma, non fu proprio la partita perfetta e, anche per questo, lavorerà per rifarsi in questa gara di ritorno.

E che dire di Lukaku? La sua intesa con il compagno d’attacco, Lautaro Martinez, è ormai assodata. Tuttavia, nel match di andata contro la Lazio fu proprio l’argentino ad andare in gol. Dunque, così come Immobile, anche Romelu cercherà il suo riscatto in questa super sfida.

Lukaku e i suoi compagni sanno perfettamente che il risultato migliore sarebbe la vittoria, per cercare di evitare di perdere punti importanti in chiave lotta scudetto. E’ vero, la stagione è ancora lunga ma più punti si ottengono, meglio è. E quale modo migliore per ottenerli se non facendo gol? Lo sa bene questo l’attaccante belga che, in fatto di reti, sembra essere esperto. Lo sanno bene anche i tifosi nerazzurri, sempre pronti a sostenerlo.

Ma, sia Immobile che Lukaku, vorranno certamente essere protagonisti non soltanto in questo match. Infatti, l’obiettivo sarà quello di dare il meglio per ottenere il massimo insieme ai propri compagni. Perchè due attaccanti così possono soltanto essere tra i valori aggiunti di una squadra.

E, allora, non ci resta che attendere che Inter e Lazio scendano in campo per poter assaporare le emozioni che sapranno regalare ai cultori del buon calcio.