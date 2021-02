La semifinale di ritorno di Coppa Italia si giocherà tra qualche ora e l’Inter arriverà carica per cercare di ribaltare il risultato ottenuto all’andata. I calciatori delle due fazioni, veri grandi protagonisti della sfida, daranno il massimo per arrivare dritti alla meta: la conquista della finale. Tra costoro, abbiamo deciso di parlarvi un po’ di due attaccanti: Lautaro Martinez e Cristiano Ronaldo.

Due bomber, due giocatori che cercano sempre di andare in gol. Nati a distanza di dodici anni, Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez sono due delle pedine fondamentali negli scacchieri di Pirlo e Conte. Il primo ha da poco compiuto 36 anni ma ha sempre la grinta e la lucidità che aveva agli albori della sua carriera.

A luglio del 2018 lascia il Real Madrid, club con il quale ha vinto molto sia a livello di squadra che a livello individuale, dove ha avuto modo di giocare con grandi campioni, per approdare alla Juventus. Con l’arrivo in bianconero, è tuttavia proseguita a distanza la grande sfida con l’attaccante del Barcellona Lionel Messi, di cui si parla spesso.

Ma, anche in Italia, ha costantemente modo di misurarsi con grandi campioni sempre pronti a sfidarlo. Soffermandoci sulla stagione in corso, sta come sempre dettando i ritmi in fatto di giocate e gol. Sino ad ora ha siglato complessivamente 23 reti ed ha confezionato 3 assist. Considerando che, talvolta, qualcuno lo punzecchia quando non segna in una o due partite, il bottino è tuttavia consistente.

Il mese di febbraio sarà molto importante per la Juventus che dovrà affrontare anche il Porto in Champions League. Ma Cristiano Ronaldo e la squadra ci sono abituati, sanno gestire la pressione e sono capaci a far gruppo per superare i periodi più intensi. Ed è proprio in questi momenti che, un bomber come lui, è ancor più importante non solo per la realizzazione dei gol ma anche in fase di gestione delle gare.

Se la Juventus andrà avanti o meno in Coppa Italia, lo sapremo tra poche ore… Esattamente quando affronterà sul campo l’Inter che, tra gli altri, può godere delle prestazioni di Lautaro Martinez. Divenuto papà da poco, l’attaccante argentino avrà certamente voglia di siglare nuovamente una rete contro i bianconeri. Nel match di andata, infatti, era stato proprio lui ad aprire le danze ma, successivamente, le cose presero una piega diversa.

Il classe ’97 ha spesso mostrato il suo fiuto per il gol e, al momento, ha messo a segno complessivamente 12 gol e ha sfornato ben 6 assist. Insomma, anche la sua media realizzativa è di spessore. Certamente, così come Cr7, sino a fine anno il bottino si incrementerà. L’intesa tra Lautaro Martinez e i compagni funziona e lo si è visto, dunque nella sfida che andrà in scena questa sera potrebbe essere uno dei trascinatori.

Come per la Juventus, anche per l’Inter il mese in corso sarà molto importante. Le sfide in campionato, tra cui il derby, saranno davvero intense. A differenza dei bianconeri, i nerazzurri non avranno da disputare gare di coppe europee.

Insomma, l’ora di Juventus-Inter si avvicina e le squadre saranno cariche. Vedremo i nomi di Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez tra quelli dei marcatori? Saranno decisivi? Troppo presto per dirlo ma, di certo, faranno il possibile per portare le rispettive squadre a raggiungere l’obiettivo: la vittoria.