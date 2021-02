Il ritorno del Derby d’Italia di Coppa è alle porte. Agustina Gandolfo e AnneKee Molenaar: ecco due delle wags di Inter e Juventus

Il Derby d’Italia ha sempre il suo fascino, sia in campo che fuori. Se sul manto erboso gli occhi sono puntati sui calciatori, fuori la scena non è solo per loro.

Già perchè, pur non potendo essere sugli spalti, le wags sicuramente faranno il tifo da casa!

E si proprio loro, le compagne dei giocatori, spesso catturano l’attenzione delle tifoserie.

In occasione di questo big match tra Juventus e Inter, valido per decidere una delle due finalista della Coppa Italia, abbiamo pensato di raccontarvi qualcosa su due wags i cui compagni sono tra i perni delle fazioni.

Di chi si tratta? Di AnneKee Molenaar e di Agustina Gandolfo. Entrambe modelle, bionde e dalla bellezza semplice ma sensazionale.

La prima, compagna del difensore bianconero De Ligt, è nata in Olanda nel 1999. Segni particolari? E’ figlia dell’ex calciatore Keje Molenaar che giocò anche tra le fila dell’Ajax.

Molto attiva sui social, la AnneKee colpisce proprio per la sua semplicità. Arrivata a Torino insieme al difensore, come mostra anche tramite il suo profilo Instagram, la modella tra lavoro e casa cerca anche di scoprire la città di Torino e altri luoghi simboli della regione.

Da quanto si evince esplorando tra i suoi post, sembrerebbe essere anche appassionata di fitness. Lei e De Ligt hanno due cani dei quali si prendono amorevolemente cura.

Ma la giovane olandese è impegnata anche nel sociale: infatti è ambascatrice sociale di Free a Girl. A renderlo noto fu proprio lei in un post pubbliclato il 5 ottobre 2020.

Insomma, le qualità di AnneKee sono davvero tante. Tuttavia, c’è una curiosità che stuzzica: a quanto pare, avrebbe rivelato in passato di non essere particolarmente amante del calcio!

E chissà se, invece, Agustina Gandolfo ama o meno lo sport che pratica professionalmente il suo compagno, Lautaro Martinez.Classe ’96, anche lei modella come già anticipato, ha da pochissimo reso papà l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Infatti, qualche giorno fa è nata la piccola Nina.

Come la “collega” AnneKee, anche lei parrebbe essere appassionata di fitness: alcune volte, infatti, ha postato delle Instagram story dove la si vedeva impegnata in allenamenti.

Nel suo profilo, così come per la bella olandese, sono visibili anche immagini che la ritraggono col suo amato e… Anche con il loro cagnolino.

Del suo privato non si sa moltissimo ma alcuni ricorderanno invece la sua esultanza quando Lautaro segnò il primo gol in nerazzurro. In quell’occasione l’Inter giocava contro il Cagliari e le telecamere inquadrarono Agustina mentre faceva vedere tutta la sua gioia.

Insomma, Matthijs e Lautaro sono fortunati sia in campo che fuori. Professionalmente stanno facendo bene in questi anni e, al momento, sono in lotta per raggiungere traguardi importanti; a livello sentimentale, sono sereni al fianco delle dolcissime AnneKee e Agustina.

Dunque, che la sfida sia aperta… Sia tra i calciatori che tra le wags, dove, permetteteci vincono sia la Molenaar che la Gandolfo.