ESCLUSIVA R2S – Juve, gli “Oscar” Women 2020: gli addetti ai lavori votano la miglior bianconera dell’anno

Sulle 20 partite disputate in totale, la Juventus ne ha vinte 17. Un 2020, seppur molto limitato dalla pandemia “Covid-19” ancora in corso, che ha fortemente sorriso alle ragazze di Rita Guarino. Un dominio incontrastato in Italia dove solo la Florentia è riuscita a resistere nella scorsa stagione, una campagna europea conclusa subito con il Lione ma con la consapevolezza che questa squadra si sta avvicinando sempre di più alle big d’Europa. La redazione di “Road2Sport.com” ha deciso di realizzare un sondaggio tra 11 addetti ai lavori per eleggere le migliori calciatrici bianconere dell’anno solare 2020: il criterio di selezione che abbiamo scelto consiste nel votare la miglior calciatrice in questo anno solare, la miglior giovane U23, la miglior straniera e la miglior sorpresa un po’ sulla scia di quello che sarà l’Oscar maschile che si assegnerà nella giornata di domani.

Plebiscito per Cristiana Girelli, che raccoglie oltre il 95% dei voti per il premio di miglior calciatrice bianconera. E’ lei a succedere a Sara Gama. Doppio successo per Arianna Caruso nelle categorie “miglior calciatrice U23” e “miglior sorpresa 2020”, sintomo che il 2021 di questa ragazza sarà ancora più roseo. Battaglia senza esclusione di colpi per la “miglior straniera 2020”, Linda Sembrant e Sofie Junge Pedersen pari fino all’ultimo decisivo voto che vede vincente la nazionale danese. Qui di seguito le classifiche aggiornate:

1) Classifica miglior calciatrice 2020: CRISTIANA GIRELLI (10 voti)

2) Classifica miglior calciatrice U23: ARIANNA CARUSO (9 voti)

3) Classifica miglior straniera 2020: SOFIE JUNGE PEDERSEN (4 voti)

4) Classifica miglior sorpresa 2020: ARIANNA CARUSO (6 voti)

Ed eccovi i voti degli undici giurati contattati da Road2Sport.com

ALBANESE Giovanni (Sportitalia) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Linda Sembrant; 4) Lisa Boattin

ANGELINI Martina (Sky Sport) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Sofie Junge Pedersen; 4) Arianna Caruso

BARILLA’ Antonio (La Stampa) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Lina Hurtig; 4) Andrea Stašková

BOCCUCCI Massimo (Corriere dello Sport) – 1) Barbara Bonansea; 2) Lisa Boattin; 3) Tullia Hyyrynen; 4) Arianna Caruso

CALABRESI Marco (Timvision) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Sofie Junge Pedersen; 4) Arianna Caruso

DELLA VALLE Fabiana (Gazzetta dello Sport) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Sofie Junge Pedersen; 4) Andrea Stašková

DI CAMILLO Giulia (Chieti Calcio e Donne Nel Pallone) – 1) Cristiana Girelli; 2) Asia Bragonzi; 3) Linda Sembrant; 4) Melissa Bellucci

DI NATALE Mirko (TuttoJuve/Road2Sport.com) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Lina Hurtig; 4) Arianna Caruso

DINOI Simone (TMW/Radio Bianconera) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Linda Sembrant; 4) Arianna Caruso

GALOSSO Daniele (Tutto Calcio Piemonte) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Sofie Junge Pedersen; 4) Ilaria Alice Berti

MORACE Carolina (Allenatrice e commentatrice tv) – 1) Cristiana Girelli; 2) Arianna Caruso; 3) Lina Hurtig; 4) Arianna Caruso