ARRIVA LA “PANINI INSTANT” CON LORENZO INSIGNE E L’OMAGGIO A MARADONA

E’ LA PRIMA CARD REALIZZATA IN EDIZIONE LIMITATA A TEMA “CALCIATORI 2020-2021”

La card è già disponibile su Panini.it a partire da oggi e per una sola settimana

Queste nuove card “Panini Instant” saranno dedicate ad eventi salienti della Serie A TIM

Lorenzo Insigne è il protagonista della prima “Panini Instant”, le speciali card on-demand realizzate in tempo reale da Panini sulla stagione 2020-2021. Queste nuove card fanno parte della linea “Calciatori” e saranno dedicate ad eventi salienti del campionato di Serie A TIM. Sul retro della prima “Panini Instant”, l’azienda modenese ha evidenziato il motivo di questo omaggio al capitano del Napoli: in occasione della partita contro la Roma del 29 novembre scorso, vinta 4-0 dalla compagine partenopea, proprio Insigne ha aperto le marcature con una precisa punizione e poi ha baciato la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, l’indimenticabile campione argentino scomparso pochi giorni fa. Questa speciale card può essere acquistata solo su www.panini.it a partire da oggi ed entro e non oltre le ore 12 del 10 dicembre 2020. Sarà un’edizione a tiratura limitata, che verrà dichiarata da Panini sulla base delle richieste ricevute dagli appassionati entro la scadenza e anche stampata sulla stessa card.

“Panini, da sempre fedele cronista della stagione calcistica, ha deciso di lanciare anche in Italia il concetto ‘Instant’, già noto ai collezionisti d’oltreoceano”, spiega Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Queste card, realizzate subito dopo momenti importanti, grazie alla tiratura limitata e al breve periodo di commercializzazione diventano immediatamente oggetti da collezione per i veri appassionati”.

L’azienda modenese prevede di realizzare d’ora in poi una card “Panini Instant” per tutti gli eventi significativi di questa stagione 2020-2021. Ogni card, destinata a diventare un prezioso oggetto da conservare nel tempo, sarà contenuta in un apposito astuccio per proteggerla da graffi o pieghe. Dello stesso soggetto di card, sarà possibile acquistare direttamente su https://panini.link/PaniniInstantInsigne un pack con 1 solo esemplare (9,90 euro), con 5 card (29,90 euro), 10 card (49,90 euro) o 25 card (99,90 euro). Per ogni pack acquistato, Panini invierà anche un originale “magazine” con il calendario 2020-21 della Serie A TIM e varie curiosità calcistiche.

Le card “Panini Instant” a tema “Calciatori 2020-2021” vanno ad aggiungersi agli altri grandi prodotti calcistici Panini: innanzitutto, la collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2020-2021”, uscita nello scorso mese di settembre, che sta confermando il successo degli ultimi anni (informazioni su www.paniniadrenalyn.com), ma soprattutto la collezione “Calciatori 2021”, che sarà la 60a edizione della raccolta ufficiale di figurine sul calcio italiano e che inizierà ad essere distribuita, come ogni anno, entro il prossimo Natale.