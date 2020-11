MotoGP Portimao 2020 – L’ultima pole del 2020 al padrone di casa Oliveira

Sul circuito portoghese che per la prima volta nella sua storia ospita un gran premio del motomondiale, non poteva che imporsi il padrone di casa Miguel Oliveira davanti a franco Morbidelli e Jack Miller. Grande 4° crono per Crutchlow all’ultima gara di carriera, ed un sorprendente 6° tempo per Bradl, 9° pol Espargaro. Sorprese negative Dovizioso 12esimo, Rossi 17esimo e soprattutto il campione del mondo Joan Mir solo 20esimo.

Ad un certo punto della Q2 sembravano in grado di giocarsi la pole position solamente Franco Morbidelli e Jack Miller, come in una specie di ripetizione di quello visto a Valencia settimana scorsa, ma all’ultimo momento come un fulmine a ciel sereno Miguel Oliveira che si prende la prima casella dello schieramento con lo straordinario tempo di 1’38’’892. Oltre l’alfiere Tech 3, all’ultima gara con il team di Herve Poncharal, solamente Franco Morbidelli è riuscito a scendere sotto il muro del 1’39, accusando solo 44 millesimi di distacco dal portoghese. È pensare che era partito dal Q1. Terza piazza per Miller che si presenta al meglio nell’ultimo appuntamento in Pramac prima del salto in Ducati.

Ottime qualifiche per Crutchlow, alla sua ultima gara in MotoGP almeno come pilota titolare prima di passare come collaudatore alla Yamaha, e Stefan Bradl finalmente competitivo sulla Honda ufficiale. Pol Espargaro ha conquistato solo la nona posizione in griglia di partenza, all’alba di quella che sarà la sua ultima gara in KTM prima dell’approdo in Honda al finaco (almeno teoricamente) di Marc Marquez. Dovizioso era stato molto più efficace rispetto a tante altre occasioni e questo aveva fatto ben sperare in vista della qualifica , che invece è stata complicata. domani scatterà dalla dodicesima casella sperando di poter chiudere questa parte importante della sua carriera targata Ducati con il più bel regalo possibile.

E Mir? Bhe non c’è dubbio che Joan abbia preso con la massima tranquillità questo week end, dove ovviamente però dal punto di vista tecnico sta affrontando un fine settimana a dir poco sciagurato. Campioni del Mondo non lo si diventa per caso, ma mai si è visto il campione in carica nella stagione stessa della conquista del titolo partire dall’ultima fila. È una cosa che in fondo fa sorridere ed anche riflettere su come ci voglia poco a passare dalla stelle alle stalle. Ma stiamo pur sicuri che il vero Mir non è questo, e se domani dovesse riuscire a trovare una minima quadra, domani lotterà.

Morbidelli alla caccia del secondo posto in campionato

Ancora una grande prestazione per Franco che è l’unico pilota di tutto il pacchetto Yamaha a mostrarsi realmente competitivo. Infatti la M1 sta dimostrando il meglio di sé nelle sue mani, dimostrando di aver fatto un grandissimo salto di qualità. Per di più lui ha a disposizione la moto con il pacchetto meno aggiornato rispetto agli altri piloti Yamaha, tutti dotati di moto ufficiale. Sarà che la M1 del 2019 è meglio di quella del 2020? Questo non ci è dato saperlo e comunque lo scopriremo la prossima stagione quando sarà Franky a confrontarsi con il modello 2020, ma quello che l’anno scorso ha dovuto passare con Quartararo avrebbe potuto abbattere chiunque, ma non lui.

Rossi all’ultima gara in ufficiale, É la fine della sua carriera?

Valentino si trova ad un punto focale della sua carriera, infatti quella di domani sarà l’ultima gara con il team ufficiale Yamaha ed i suoi più fidati collaboratori Alex Briggs e Brent Stephens. Anche per questo domani per il Dottore non sarà una giornata come le altre. Dovrà dire addio (stavolta per davvero) a quel team con cui ha conquistato i suoi risultati più belli in carriera. Nessun cambiamento però dal punto di vista tecnico per il campione di Tavullia, che avrà a disposizione sempre un M1 ufficiale e la stessa assistenza di Vanales e Quartararo. Sotto la bandiera a scacchi assisteremo al passaggio del testimone proprio con il francese, colui che andrà a prendere il suo posto, non certo un eredità leggere da portare sulle spalle.

Certo questo è sicuramente un punto di svolta per vale, ma la sua avventura in MotoGp continua, e chissà, magari in sella alla moto del team Petronas riuscirà anche lui a mettersi dietro gli ufficiali…

La griglia di partenza

1. Miguel Oliveira 1’38 ‘892

2. Franco Morbidelli +0.041

3. Jack Miller + 0.146

4. Cal Crutchlow +0.264

5. Fabio Quartarao +0.307

6. Stafan Bradl +0.312

7. Johann Zarco +0.346

8. Maverick Vinales +0.368

9. Pol Espargaro +0.392

10. Alex Rins +0.575

11. Takaaki Nakagami +0.639

12. Andrea Dovizioso +0.695