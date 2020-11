Milan: comunque vada, Pioli ha già vinto. E a gennaio un difensore centrale

Analisi sul momento positivo della formazione rossonera e sui possibili rinforzi

È ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, magari non vincerà il campionato ma il Milan di Pioli il suo primo obiettivo lo ha già raggiunto: essere di nuovo una squadra competitiva e spesso anche piacevole da veder giocare. È il primo step di un percorso più articolato e tortuoso ma è comunque un buon inizio.

Meriti di Pioli (come Ancelotti?)

Sono molti i meriti del mister emiliano che nella gestione dei giocatori e nel modo di rapportarsi con società ricorda Carlo Ancelotti (che a Milanello non hanno certo dimenticato): ha ridato al Milan un’identità e un gioco ben preciso, hanno messo i suoi giocatori nelle condizioni di rendere al meglio, si è messo a disposizione dei suoi giocatori più bravi (vedi Ibrahimovic). In un mondo dove troppo facilmente si viene etichettati come Maestri o Professori Pioli ha dimostrato di essere un allenatore Vero.

Quali obiettivi

Juventus, Inter e Napoli restano qualitativamente superiori ai rossoneri, ma se Ibrahimovic mantiene questa continuità allora ogni obiettivo diventa possibile. Il Milan comunque è attrezzato per tornare in Champions.

Un centrale a gennaio

Se Kjaer è sempre più leader, Romagnoli non riesce ancora a fare l’ultimo salto di qualità e le alternative non convincono; ecco perché a gennaio servirà un nuovo difensore centrale per completare la squadra: giovane, di prospettiva ma già pronto per il Milan e per San Siro. Kabak e Milenkovic sono i preferiti. Col tempo servirà anche un nuovo Ibra ma per ora è ancora presto…

*Articolo scritto da Luca Cordani