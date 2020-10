SBK Estoril 2020 – Le pagelle dei protagonisti

Ultime pagelle per questa stagione di Superbike. Meraviglioso Rea, si merita il massimo a prescindere dai piazzamenti ottenuti. Grandi prestazioni per Razgatlioglu, Davies e Gerloff, sottotono invece Rinaldi, Lowes e Baz. Torres saluta dopo uno dei suoi migliori week end in questa stagione.

Jonathan Rea – voto 10 e lode: La prestazione in pista centra poco. Il modo gioioso, garbato, con quella punta di timidezza nel festeggiare se stesso e il suo sesto titolo mondiale, e la stessa identica gioia nel festeggiare Torres in gara in Gara 2 per aver permesso a Kawasaki di portare a casa il titolo costrittori; le bellissime parole che ha usato alla fine di Gara 1 per ringraziare la sua famiglia, il team e gli organizzatori; la determinazione di portare al traguardo la moto dopo la caduta in Gara 2 e l’ironia nel commentare la scivolata. Vale tanto il pilota quanto l’uomo, rappresenta il bello di questo sport. Campione in tutto.

Toprak Razgatlioglu – voto 10: Serviva un grande risultato per uscire dal momento nero in cui era incappato, e questo è arrivato. Ha corso tutte le gare con grande personalità, dimostrando il suo grande talento. Portare all’errore Rea nel tentativo di non farsi passare non è cosa da poco.

Chaz Davies – voto 9: Ha fatto un grande week end, con ciliegina sulla torta la vittoria di Gara 2. Se avesse corso così tutta la stagione… In ogni caso è riuscito a guadagnarsi la terza posizione del mondiale, quindi bravo.

Scott Redding – voto 7: Dopo un sabato disastroso, fra la caduta in Superpole e il ritiro in Gara 1, si riprende la domenica riuscendo a rimontare nella Superpole Race e arrivando secondo in Gara 2. Peccato perché nelle prove sembrava aver il passo per vincere, e invece ha compromesso l’intero week end partendo ultimo a causa della caduta al primo giro lanciato della Superpole. Si sarà preso una bella tirata d’orecchi, ma la voglia c’è, ed è tanta.

Micheal Van der Mark – voto 7: Peccato la caduta in Gara 1 mentre si stava giocando il podio, ma l’olandese è autore comunque di un buon week end, l’ultimo in sella ad una Yamaha. Saluta la casa nipponica ottenendo un meritato podio dopo aver vinto una dura battaglia contro Chaz Davies in Superpole Race.

Garrett Gerloff – voto 8: Ottimo fine settimana per lo statunitense. Terzo in Superpole, ottiene 2 podi nelle prime 2 gare, peccato per Gara 2 dove commette un errore e scivola, ma a livello di risultati solo Razgatlioglu è riuscito a fare meglio di lui con una Yamaha, e ricordiamoci che stiamo parlando ancora di un rookie.

Leon Haslam – voto 7: A dir poco sorprendente vederlo chiudere secondo la Superpole, per il resto vive un week end positivo, con il 5° posto di Gara 1 come miglio risultato. Niente male visto l’attuale livello della CBR.

Micheal Ruben Rinaldi – voto 5,5: In un round molto positivo per Ducati, l’italiano è andato in difficoltà. Tuttavia ottiene un insperata 5° posizione in Superpole ed arriva sempre a punti in tutte e tre le gare, dimostrando di saper gestire bene anche i momenti difficili. Grande gioia per la conquista del titolo riservato al miglior pilota indipendente, se lo è meritato per atteggiamento mostrato, per la crescita che ha fatto in questa stagione, e per averci creduto.

Alvaro Bautista – voto 6: Cade in gara uno mentre stava ottenendo un buon piazzamento, meglio la domenica dove raccoglie un 7° ed un 5° giungendo davanti al compagno di squadra. Se riuscisse a trovare più costanza…

Alex Lowes – voto 4,5: Discreta gara il sabato chiusa al sesto posto, ok che Rea dopo essere partito dalla 15esima casella gli arriva davanti, ma comunque il risultato e discreto. Disastroso invece la domenica, dove finisce a terra in entrambe le gare. Week end da dimenticare per ripartire subito col piede giusto per la prossima stagione.

Loris Baz – voto 4: Nel week end dove la Yamaha porta ben tre piloti sul podio, arrivando a monopolizzarne uno (quello della Superpole Race), il francese manca completamente. Visto il potenziale delle Yamaha qui, poteva addirittura provare ad insidiare Rinaldi nella corsa al miglior indipendente, ed invece ne esce un week end difficilissimo dove porta a casa solo un nono posto.

Xavi Fores – voto 6,5: Molto bene lo spagnolo che nelle due gare lunghe raccoglie un 8° ed un 9° posto. Determinante nella conquista del titolo Costruttori per Kawasaki, dispiace vederlo lasciare la Superbike dopo che finalmente, dopo tanta fatica, stava cominciano ad ottenere dei risultati sulla Ninja. È un ottimo pilota, si farà valere anche nel British Superbike.

Jonas Folger – voto 6: Sembra questione di pochi giorni è finalmente tornerà pilota titolare in Superbike, però in sella ad una BMW. Intanto sulla Yamaha si fa vedere ai margini della top ten, che è gia un buon inizio.

BMW – voto 3: Sulle prestazioni di Sykes e Laverty c’è ben poco da dire. Non basterà Van der Mark ed un team satellite per rimettere in piedi questo progetto, serve che la casa tedesca intervenga in modo importante sulle sue moto, perché così non si va da nessuna parte.