Fotogallery Giro d’Italia 2020 – Il dietro alle quinte dell’arrivo di Monselice

Venerdì è andata in scena una grande giornata di ciclismo nella città storica di Monselice, che ospita l’arrivo della tredicesima tappa, a cui presenzia anche il Governatore della Regione Zaia. Di seguito le immagini più belle scattate durante a giornata.

Dopo aver trascorso il loro ultimo. e meritato giorno di riposo, oggi il corridori, cominceranno la terza ed ultima settimana di questo Giro d’Italia 2020, nella quale si troveranno di fronte prima alle grandi salite su cui si deciderà la corsa rosa.

Prima che lo spettacolo per la conquista del trofeo senza fine entri nel vivo, ci godiamo le immagini del backstage dell’arrivo della tredicesima tappa, che ha visto la carovana rosa giungere nella città di Monselice, dove Diego Ulissi ha ottenuto la sua seconda vittoria in questa edizione del Giro. Tante le forze dell’ordine impiegate per garantire la tutela di corridori e addetti ai lavori, che hanno svolto un lavoro eccezionale in pochissimo tempo per garantire nella massima sicurezza per l’arrivo dei corridori ed assicurare lo spettacolo al pubblico. Monselice, grazie a questo arrivo di tappa, ha potuto salutare anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, giunto nella cittadina padovana per accogliere i protagonisti di questo Giro d’Italia sul palco delle premiazioni.