MotoGP Aragon 2020 – Quartararo conquista la pole

Il francese centra nuovamente la pole dopo quella di settimana scorsa. In prima fila con lui Vi ñ ales e Crutchlow. Bene Morbidelli 4°, mentre Dovizioso, eliminato nel Q1, sbotta appena tornato ai box

Nelle qualifiche andate in scena questo pomeriggio le Yamaha non deludono le attese: si piazza davanti a tutti Fabio Quartararo, con il crono di 1’47’076, precedendo il compagno di marca Maverick Viñales di 46 millesimi e Cal Crutchlow di poco più di 2 decimi. Ad aprire la seconda fila ci pensa l’altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli seguita dalla Ducati Pramac di Miller, on le rosse che finalmente si riaffacciano nelle prime posizioni. Bene anche Joan Mir che riesce a prendersi la sesta casella. Per appena 15 millesimi non riesce ad accedere al Q2 Andrea Dovizioso, che domani partirà dalla tredicesima casella.

Dovizioso imbufalito al ritorno ai box

Una qualifica 1 a dir poco strana per Ducati e, sopratutto per Andrea Dovizioso che si vede negata la possibilità di giocarsi una posizione nelle prime 4 file. Dopo i miglioramenti nelle FP4 per il forlivese le cose sembrava essersi incanalate per la strada giusta ma una non-strategia da parte di Ducati e la mancanza completa di gioco di squadra dai compagni di marca hanno fatto sì che Dovi fosse superato nella classifica del Q1 da Petrucci e Miller. Proprio a causa della condotta di Petrucci sono nate delle polemiche, infatti il siciliano si è ritrovato in scia al compagno di squadra per ben 2 volte, con un vantaggio in termini di riferimento e scia per il vincitore di Le Mans, che alla fine sono risultati fatali a colui che è in lotta per il mondiale. Dovizioso, intervistato alla fine delle qualifiche si è detto ferito dall’atteggiamento di Petrucci, considerando che tra i due in questi anni era nata anche un’ amicizia al dì fuori della pista. Dal canto suo Petrucci, senza pensare che quello che stava facendo poteva nuocere al compagno di squadra, ha cercato una scia visti i suoi problemi in velocità massima. Si è detto dispiaciuto dell’accaduto, dicendo che sarebbe andato a parlargli il prima possibile.

Stoico Quartararo, resiste anche al dolore

Non solo il meraviglioso duello con Viñales, ma Quartararo ha vinto anche il dolore provocato dal brutto highside di cui è stato protagonista nelle FP3. Il francese è stato portato via in barella, per poi svolgere tutti gli accertamenti del caso per escludere fratture. Fortunatamente al leader del mondiale ne è uscito solo con un trauma al gluteo sinistro, che però si temeva potesse dargli fastidio una volta tornato in sella. La sua grande prestazione ha però scacciato ogni timore.