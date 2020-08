Milan: acquisti mirati per tornare in Champions

Analisi sul mercato e sulle prospettive della formazione rossonera in vista della prossima stagione

La stagione agonistica più lunga della storia è terminata solo da poche settimane eppure lo sguardo del Milan è già rivolto al prossimo campionato; giusta la conferma di Pioli che ha saputo trasformare un’accozzaglia di giocatori in una squadra con una precisa identità di gioco, adesso è necessario procedere allo step successivo, ossia rendere il Milan competitivo in campionato per puntare ad un posto in Champions e riacquisire una dimensione nazionale importante. Non potendo ovviamente puntare sui Top players, la dirigenza rossonera ha di fronte a sé due strade: anticipare la concorrenza sui fuoriclasse di domani (ma comunque già pronti per un ambiente come quello del Milan) oppure approfittare di qualche occasione/esubero dei club più importanti, nella speranza che questi ultimi siano stati in questo caso poco lungimiranti.

Difesa – Imprescindibile la conferma di Donnarumma tra i pali, occorre migliorare la corsia di destra e trovare un centrale da affiancare a Romagnoli anche senza investire cifre importanti perché il reparto arretrato è l’unico dove un allenatore può “mettere le mani” e una buona organizzazione difensiva può sopperire alla mancanza di difensori di primissimo livello. In questo senso giocatori come Thiago Silva o Vertonghen a parametro zero avrebbero potuto fare comodo

Centrocampo – Lo stesso discorso non può però valere per il centrocampo; qui occorrono investimenti importanti da parte di Maldini e Massara per innalzare il livello di qualità complessivo. Confermatissimi Kessie, Bennacer e Calhanoglu, buono il ritorno di Bakayoko ma indispensabile l’arrivo di una mezzala: Brahim Diaz è una scommessa, il sogno sarebbe Zaniolo ma è destinato a rimanere tale, almeno per ora. De Paul rappresenta un’opzione interessante

Attacco – Vicino il rinnovo di Ibra che ha guadagnato la conferma sul campo smentendo molti scettici; impensabile, però, che possa giocare con continuità trentotto partite più gli impegni europei a quasi quaranta anni. Ecco perché serve un’alternativa: Giroud è un’occasione mentre Jovic, a determinate condizioni, può essere un ottimo affare.

*Articolo scritto da Luca Cordani