Amoruso e Zampini a JD: aneddoti e calciomercato Juve

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, e l’avvocato tifosissimo bianconero, Massimo Zampini, sono stati ospiti nella puntata odierna di Juventus Divanum. Ecco quanto trascritto da Road2Sport.com:

AMORUSO, IL RICORDO PIU’ BELLO – “Il ricordo più bello è il giorno della presentazione, la mia famiglia era juventina ed era una grande emozione. Con me, c’erano Montero, Iuliano, Vieri e mister Lippi. Venne subito scattata la foto con la maglia bianconera. La Juve era un altro mondo, in qualsiasi epoca è dieci anni avanti agli altri. Pur rivoluzionando la rosa campione d’Europa, era rimasta sempre ai vertici. Moggi e Lippi mi dissero a gennaio che ero titolare, poi l’infortunio mi ha tolto davvero tanto”.

AMORUSO, L’INFORTUNIO – “Quell’infortunio mi ha fatto perdere la nazionale di Sacchi, togliendomi un anno e mezzo dai campi. E’ stato difficoltoso riprendersi, la mia caviglia perse un po’ di flessibilità. Se non mi fossi fatto nel novembre 97, c’era la fiducia da parte di tutti. La società mi disse che sarei stato titolare nel momento in cui Inzaghi, a gennaio, sarebbe dovuto andare via. Poi mi infortunai e Pippo, appena entrato in campo, fece gol a Taibi. Da lì cambiò tutto”.

AMORUSO SU INZAGHI – “Inzaghi era un fenomeno, il suo fiuto del gol lo rendeva unico. Lui aveva la capacità di sentire il gol, non lo aveva nessuno. Pippo aveva la testa, anche se sbagliava era sempre sul pezzo pronto per segnare”.

AMORUSO, LA FINALE PERSA – Mi è pesato perdere con il BVB, io e Vieri eravamo i capocannonieri con 7 reti. Vincerla sarebbe stato davvero speciale. Mentalmente non c’era la squadra, avevamo festeggiato troppo lo scudetto. Forse credevamo di andare a fare un amichevole, tra di noi c’era troppo entusiasmo. Se avessimo vinto il campionato la domenica dopo, la finale sarebbe stata diversa”.

ZAMPINI E LA JUVE PIU’ FORTE – Amoruso è parte integrante della Juve più forte di tutti i tempi, quella del 96/97 torna sempre. E’ quella che vince facilmente, distrugge gli avversari. E’ quella che diventa campione del mondo. Finale col BVB? Rispetto alle altre finali perse, col BVB forse è mancata la concentrazione ma è stata una partita maledetta. Mi piace la mancanza di alibi di Amoruso“.

AMORUSO, SUL CHI LO HA IMPRESSIONATO – Due giocatori mi hanno impressionato per strapotere fisico: Gullit che sembrava facesse un altro sport, Boksic che era un animale. Non lo fermavi mai. Purtroppo i croati hanno grande talento, ma sono discontinui. Quando ero a Genova, ricordo che Di Livio era attaccato a Gullit che manco se ne era accorto. Gli dissi: ‘Angelo, quanto ti ha fatto pagare per il giro che ti ha fatto fare”.

AMORUSO SU HIGUAIN – “Seppur poco presente in fase realizzativa, aiuta tanto la squadra. Mi piace tanto, ce ne sono pochi di attaccanti così. Abbiamo visto che fa fatica a mantenere una certa costanza, tecnicamente è indiscutibile ma mentalmente non è un campione”.

ZAMPINI SU ICARDI: “Ricordo bene Icardi in quell’Inter-Juve in cui gli interisti fecero polemica finita poi in poche ore. Li tenne davvero molto alta la squadra. Se fosse alla Juve, non sarebbe mai accaduta la situazione con sua moglie. Ma tra Gabriel Jesus, Werner e lui scelgo quest’ultimo”.

AMORUSO SU MILIK: “Nonostante gli infortuni, Milik ha mantenuto un’ottima media gol. Per me c’è bisogno di un attaccante delle sue qualità, la Juve potrebbe farlo ancora più crescere. Quest’anno sarà difficile fare un mercato ricco, bisogna tenere d’occhio i bilanci. Il giocatore mi sembra stia bene, gli manca minutaggio. Al Napoli si è comportato bene, ha richieste da tutta Europa. Come lui c’è Dzeko e pochi altri, Milik è un attaccante bravo di testa, di piede. Per me sarebbe importante un innesto del genere”.

ZAMPINI E AMORUSO SU HAALAND: “Haaland è buono, lo avrei testato. Fa tre gol a partita”. Amoruso su Haaland: “Ero convinto venisse alla Juve, non mi ha convinto la scelta del BVB. Non so se ha però ancora margini di miglioramento”.

AMORUSO SU SARRI E MANDZUKIC: “”Sarri è un allenatore che non mi dispiace, ma deve giocare con tre attaccanti. Perché deve avere paura dell’equilibrio? Sono gli altri che si devono preoccupare. Le big d’Europa giocano così, la Juve deve giocare col tridente. Mandzukic? Non sembrava rientrasse nei piani dell’allenatore. A mio parere serviva per il suo spirito che ha mostrato negli anni, segnava gol importanti e si metteva sempre a disposizione. Non è stato trattato bene”.

AMORUSO SU LUKAKU E DYBALA: “Lukaku sarebbe servito moltissimo alla Juve, abbiamo qualcosa in meno fisicamente ma abbiamo conservato più sotto il punto di vista della tecnica. Oggi Dybala è un giocatore diverso di ieri, vuole entusiasmare. Forse con Allegri non si sentiva valorizzato”.

AMORUSO SU CENTROCAMPO: “Chi serve a centrocampo per supportare il tridente? Direi Tonali, mi sembra molto bravo a costruire. Il rendimento di Pjanic è calato, ci aspettiamo che faccia sempre la differenza. Soprattutto in Champions. Non adoro giocatori poco tecnici come Matuidi, ma in questa Juve servono come il pane. Perché rincorrono l’avversario”.

ZAMPINI SULL’INTER: “Invidio gli interisti, con uno scudetto vinto a tavolino, che parlano ancora di una partita di 22 anni fa. Allora anche i tifosi di Barcellona, Chelsea e Dinamo Kiev dovrebbero rinfacciare ancora episodi di quella Champions del 2010″.