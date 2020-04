Torricelli a JDivanum: “La mia avventura alla Juve, gli aneddoti sul Trap e sulle finali di Champions. Del Piero? Mi spiace non vederlo in società. Per me poteva diventare il nuovo Boniperti”

Ospite nella puntata odierna di Juventus Divanum, l’ex calciatore bianconero Moreno Torricelli ha parlato dei suoi trascorsi nel mondo Juve toccando differenti temi:

ESPERIENZA ALLA JUVE: “La Juve mi cercò per fare un amichevole con la Pro Vercelli. E’ stato un qualcosa di incredibile, mai pensavo che una società così importante desse la possibilità ad un giocatore della lega dilettanti di fare un provino. Per me era già tanto poter prendere una maglietta e poterla poi esporre al paesello”.

SULL’INIZIO ALLA JUVE: “L’inizio è stato sconvolgente, varcare il cancello della squadra più forte d’Italia è stato impattante. Non sapevo cosa mi aspettava, avevo paura dello stereotipo che i media attribuivano ai giocatori: viziati, pieni di macchine costose.

SULL’AMBIENTE JUVE: “Ho conosciuto il lato umano di quei campioni che avevo sempre visto alla tv, è stato più facile ambientarsi con loro. Nel ritiro ero in camera con Peruzzi, era mio coetaneo ed è stato più facile andar d’accordo”.

SU ZIDANE, BAGGIO E DEL PIERO: “Difficile paragonare Zidane, Baggio e Del Piero. Come purezza di tocco dico Zidane, come controllo dico Baggio anche se purtroppo spesso è stato limitato dai suoi infortuni, e Del Piero, il meno talentuoso dei due citati, era il più fantasioso e leader nello spogliatoio”.

SU TRAPATTONI: “Trapattoni era come il vicino di casa, ho sempre detto che ha avuto la faccia di lanciare un ragazzo della Serie D. Venni pagato 50mln di lire più un amichevole con la Caratese, aveva Porrini acquistato a 15mld. Chi glielo faceva di rischiare la faccia per me?”.

L’ANEDDOTO SUL TRAP: “Aneddoto: in un amichevole commemorativa per celebrare il ritiro di un giocatore del Bayern, Klaus Augenthaler, Il Trap mi schiera titolare. In albergo mi parlò in dialetto e mi disse: ‘o sei matto o sei un giocatore’. Quelle parole mi sono rimaste impresse”.

SUI TERZINI: “Cuadrado sta facendo molto bene da molti anni, ha la mentalità Juventus. De Sciglio lo terrei in quanto italiano, sono pro Italia. A me piace molto Di Lorenzo, per me sarebbe all’altezza della Juve”.

SUL TERZINO CHE GLI SOMIGLIA: “Non mi piacciono i paragoni, penso che ognuno sia unico ed inimitabile. Non mi sono mai rivisto in nessun altro, anche se terzini destri più bravi di me ce ne sono stati”.

FINALE DEL ’96: “L’Ajax era fortissimo, Overmars per fortuna non c’era e mi toccò Musampa che non era al suo livello. Sembrava un’ennesima partita stregata, invece poi festeggiammo tutti insieme”.

FINALE DEL ’97: “Dopo Bergamo, prima della finale di Monaco, ci siamo rilassati in maniera inconscia. Le finali sono talmente sul filo di lana che basta un singolo episodio per cambiar la partita. Se l’arbitro avesse il concesso su Jugovic, forse sarebbe andata diversamente”.

SUL SUO PASSAGGIO ALLA FIORENTINA: “Non posso paragonarmi alla grandezza di Baggio, con me fu normale che la piazza di Firenze non scese in piazza. Fu difficile prender quella decisione, ma c’era Trap e fu una forma di riconoscenza nei suoi confronti. Prevalse la professionalità. Nessuno ti leva l’etichetta del gobbo, però anche i tifosi della Fiorentina mi hanno voluto bene. Ricordo però che alla terza volta mi fecero infuriare, a loro dissi di non romper le scatole e di giudicarmi per quel che facevo in campo. Le chiacchiere al bar”.

SULLA DIFFERENZA RISPETTO AL SUO CALCIO: “Rispetto ai miei tempi, è cambiato molto il livello tattico. In quei 6 anni vissuti alla Juve, noi eravamo il punto di riferimento a livello europeo. Ci siamo tolti tante soddisfazioni così come abbiamo avuto delusioni importanti, come le 2 finali di UCL perse”.

SU SARRI: “Sarri sta mantenendo le attese, è ancora in corsa su tutto. In Champions, al di là della sconfitta col Lione, l’ha affrontata in maniera brillante e in campionato sta facendo molto bene. La Juve fa sempre bene nelle partite importanti e decisive”.

SU CONTE: “Conte all’Inter? E’ stata una bandiera della Juventus come giocatore, capitano, condottiero della rinascita. Non si sa il motivo e non mi interessa nemmeno saperlo, le strade si sono divise e come professionista ha cercato di scegliere il meglio per sé. Ha fatto bene andare all’Inter, avrò sempre rispetto di Antonio come ex compagno e uomo. Gli auguro il meglio”.

PERCHE’ DEL PIERO NON E’ IN SOCIETA’? “Perché Del Piero non è in società? Non entro nel merito, ma Del Piero come intelligenza, sapienza e modo di essere poteva diventare il nuovo Boniperti. Per me meritava di essere una figura importante di questa dirigenza”.