Amauri a JDivanum: “Ranieri aveva in mente di vincere lo scudetto, ma non eravamo pronti. Tutto sull’esperienza alla Juve…”

Ospite della puntata odierna di Juventus Divanum, l’ex bomber bianconero Amauri Carvalho de Olivieira ha parlato di temi riguardati Juventus. Ecco quanto trascritto da Road2Sport.com:

Su Ranieri: “Ranieri aveva in progetto di vincere lo scudetto dopo 3-4 anni, la squadra ci è riuscita ma con una società differente. Ranieri all’epoca voleva un sostituto di Nedved”.

Su Del Piero: “Giocare con Alex era semplicissimo. Bastava guardarlo per avere una spinta in più, la stagione del 2008 è stata molto bella. In quell’anno solare arrivai dietro di lui per un solo gol”.

Sul difensore più forte che ha trovato contro: “Li ho beccati tutti forti, da Montero a Materazzi fino ad arrivare a Mihajlovic, Nesta, Cannavaro, Maldini, Chiellini, Barzagli. Meno male che poi Chiello giocava con me. Ora è veramente fortissimo”.

Sull’esperienza alla Juve parte I: “Abbiamo vissuto una situazione complicata, in quei due anni percepimmo che non c’era nessuno in società. La squadra non doveva arrivare nemmeno settima, meritava posizioni inferiori. Ma i giocatori di qualità riuscirono a dare il massimo. Con Agnelli e Conte, è diventata di nuovo la vera Juve”.

Sull’esperienza alla Juve parte II: “Quando arrivai alla Juve, tutti volevano lo scudetto. Ma non eravamo pronti, quell’Inter era ancora più forte. Si doveva sostituire Alex che invece poi ha fatto ancora tanti anni”.

Sul numero di maglia: “Presi la 11 per il mio idolo Romario, ma poi era stata di Pavel. La 8, invece, arrivò a seguito di un colloquio con il magazziniere. Mauro che l’aveva l’anno prima prese la numero 16″

Su Diego: “Ebbe poche occasioni di dimostrare, era l’unico con mercato nel 2010 e fu venduto. A mio parere è poco giudicabile, è stata una stagione bella complicata e da dopo il Bayern fu tutto ancor più disastroso”.

Su Mandzukic: “Mandzukic avrebbe fatto comodo al 100%. E’ un giocatore che corre, si sacrifica per la squadra e fosse stato per me lo avrei tenuto volentieri. Ma le decisioni le prende le società”.

Su Sarri: “E’ una stagione molto competitiva questa, Sarri è primo in classifica e se vincerà sarà adorato anche da quella fetta di pubblico che non l’adora. Così potrebbe finire lo scetticismo”.

Su Icardi e il centrocampo: ““Non sono un grande fan di Icardi, preferisco uno più come Edinson che è uomo squadra. “Per come gioca Sarri, prenderei Jorginho e venderei Pjanic“.

Su Jesus: ““A me piace tanto Jesus ed ha le potenzialità per essere uno dei migliori al mondo. Ma non lo so se potrà far bene alla Juve, qui si discute non del suo valore ma di come potrebbe far bene in un campionato difficile come quello italiano”.