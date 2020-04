Rampulla a JDivanum: “Sì, sperai di diventare il titolare della Juve. La squadra più forte è quella del ’97. Peruzzi? Vi racconto un aneddoto con lui…”

Ospite nella trasmissione “Juventus Divanum”, l’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla ha risposto a diverse tematiche legate al suo passato in bianconero. Ecco quanto trascritto da Road2Sport.com:

Vittorie più belle: “Una di quelle più belle fu il primo scudetto, giocai le ultime 8 partite e la partita col Parma 4-0 la ricordo ancora. Vincer lo scudetto con la squadra del cuore da titolare è stato fantastico”.

Viareggio e Viareggio: “Legai tantissimo con Lippi, ho trascorso 6 anni da calciatore e 5 come suo collaboratore. Ricordo con piacere anche Ancelotti e Fascetti. Ho iniziato con un allenatore di Viareggio e ho finito con uno della stessa città. Quello con cui legai meno? Burgnich, parlava molto poco e non metteva a tuo agio. Lo ricordo un po’ meno rispetto a quelli citati”.

Stile Juve: “Difficile rispondere a questa domanda. L’unico segreto credo sia il senso di appartenenza, il fatto comunque di avere avuto sempre la stessa proprietà italiana da molti anni”.

Su Donnarumma: “Spenderei tanti soldi per un altro calciatore. Non vale la pena investire così tanto per un portiere. Szczesny è già forte, non è un fuoriclasse come Donnarumma ma la forza del portiere la si valuta dalla squadra attorno. E nella Juve ci sono tantissimi campioni”.

Su Van der Sar: “Arrivò dopo Peruzzi, non era affatto semplice. Non gli fu perdonato mai nulla, ma non perdemmo i campionati per gli errori di Edwin”.

Sulla speranza di diventare titolare della Juve: “Sì, sinceramente ho sperato di poter diventare titolare della Juve. Fu al termine del match con la Lazio, quello in cui Edwin parò male un tiro dalla distanza di Veron. Nello spogliatoio, poi, venne risolta la situazione e ovviamente non voglio rivelare quale fu il contenuto della discussione”.

Aneddoti parte I: “Ricordo che Peruzzi si fece male 10 minuti prima della partita di Firenze, entrai a freddo. Ma capitò tante altre volte, ricordo una volta in Coppa Uefa ad Atene nel 2000 dove sostituii Edwin e non avevo nemmeno i guanti. L’allora preparatore atletico Vecchi mi fece allenare con le maniche della maglia, facendomele tirare su”.

Aneddoti parte II: “Dovevo andare alla Lazio quando ero alla Cremonese, Favalli mi disse che a Torino non avrei mai giocato. Gli dissi che sarei andato comunque. Ero svincolato, ma nonostante ciò riuscii a far guadagnare qualcosa alla Cremonese”.

La Juve più forte con cui ha giocato: “Quella della finale persa di Monaco di Baviera. A Peruzzi dissi di non andare, anche perché la bimba era già nata e quindi non avrebbe ricordato nulla dell’incontro. Altri compagni invece lo spronarono ad andare”.

Sulle finali perse in Champions: “Non so cosa succede alla nostra Juve in finale di Champions. Tra di noi a Chatillon dicevamo ‘con chi giochiamo in finale?’ Non so cosa ci succede. BVB un po’ sottovalutato, col Real il nostro uomo migliore Alessandro Del Piero arrivò a giocare con la fasciatura in quanto si era fatto male il giorno prima. Avevamo sempre un po’ di problemi”.

Il giocatore da cui è rimasto più impressionato: “Il giocatore più che mi impressionò è Zinedine Zidane. A volte vedo sui social le sue giocate e rimango ancora adesso impressionato”.

Aneddoti parte III: “Sulla finale in Supercoppa, a Parigi io e Peruzzi incontrammo diversi bianconeri. Un tifoso juventino disse che con me avremmo avuto più possibilità di vincere. Dissi ad Angelo che non avrei fatto passare manco una mosca”.

Vialli: “Era un trascinatore in campo quanto dentro lo spogliatoio. Sapeva quali erano i suoi limiti, si allenava in maniera maniacale su tutto. Se sbagliava un colpo di testa, mi chiedeva tutta settimana di allenarsi con lui. Quando arrivai alla Juve, legai con lui, Di Canio, De Marchi. Andavamo spesso a mangiare fuori insieme e Luca era il più giocherellone di tutti. Aveva la capacità di trascinarci tutti”.

Vialli centrocampista? “Il Trap non era impazzito, avevamo problemi a centrocampo di personalità. Parlò con Vialli e gli disse di svolgere quel ruolo, lo convinse che serviva una figura in mezzo al campo. A Genova contro la Samp fece anche un assist”.

Il nuovo Rampulla: “Mi rivedo in Mirante, è uno dei portieri tecnicamente più forti italiani. Ha dimostrato di esser all’altezza quando Olsen fece male alla Roma. Gli manca un po’ di essere guascone alla Tacconi. Audero? E’ un altro che mi piace molto. Lo conosco da quando aveva 12 anni, all’epoca lavoravo per la Juve e ne rimasi impressionato”.