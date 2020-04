Paniz a JDivanum: “Marotta non la prese bene, poteva andare solo all’Inter. Agnelli? Nei rapporti personali non è come Moratti”

Ospite odierno della trasmissione “Juventus Divanum”, in onda sulle pagine social Facebook e YouTube, l’avvocato Maurizio Paniz, da sempre molto vicino alle vicende di casa Juventus, ha approfondito e toccato molte tematiche a riguardo. Ecco quanto trascritto da Road2Sport.com:

Sull’addio di Marotta: “Non l’ha presa molto bene, ed era prevedibile. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, inaspettata e la stagione non era neanche in procinto di esser conclusa. Agnelli è il presidente e ha il diritto di fare qualsiasi scelta per tutelare gli interessi della sua squadra, però non c’è dubbio che sotto il profilo umano può aver ferito Beppe Marotta”.

Sulla scelta dell’Inter: “Me l’aspettavo fin dal primo momento, perché i nerazzurri erano l’unica società in quel momento che aveva una proprietà nuova, stabile e molto molto significativa. Il patrimonio della presidenza dell’Inter fa paura, non siamo di fronte ad una meteora come lo è stato l’ex socio di maggioranza del Milan. Non si offenda nessuno delle altre squadre come Roma, Napoli, Lazio, ma un dirigente del calibro di Beppe Marotta poteva andare soltanto in una realtà con un patrimonio del genere”.

Se potesse dipendere dall’arrivo di CR7: “Direi di no, credo sia fisiologico ci siano state delle divergenze. Il presidente Agnelli ha ritenuto di avere, per il triennio successivo, dei dirigenti congrui in casa. Ha fatto un atto di fiducia, è come quando la Juve scaricò Baggio sapendo di avere Del Piero in panchina. Non fu una scelta di facile comprensione, perché così come accadde all’epoca la società ha deciso di scommettere sul futuro. Perché oltre a Marotta, ricordiamo che anche Mazzia è stato sostituito da Re”.

Sul rapporto odierno tra Agnelli e Marotta: “A mio parere, non credo verrà mai meno il lavoro svolto nel tempo. Il presidente nutrirà sempre una grande stima nei confronti del suo ex dirigente, oltre che un grande debito di riconoscimento. Quel che posso dire è Agnelli, nei confronti dei suoi collaboratori, riesce a mantenere un distacco dal punto di vista professionale. A differenza di Moratti, invece, che aveva un rapporto di affetto con alcuni dei suoi calciatori”.