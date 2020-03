Porrini a JDivanum: “Arrivammo appagati col BVB, Baggio ci fece passare una serata triste. Su de Ligt…”

Ospite della puntata odierna di “Juventus Divanum”, l’ex calciatore Sergio Porrini ha affrontato diversi temi riguardanti la Juventus. Road2Sport.com ha trascritto il suo intervento:

Dualismo con Kohler: “Ho dovuto convivere con lui, ma forse le aspettative su di me erano alte. Ero stato pagato tanto. La critica si aspettava che potessi cambiare a livello tecnico quella squadra. Dopo due mesi di difficoltà, ho conquistato la titolarità”.

Il rapporto con Lippi: “Con Lippi c’erano solo 5/6 titolari, gli altri dovevano conquistarlo. Con lui ho giocato circa 40 partite a stagione”.

Su de Ligt: “Mi colpì contro la Juve, vedevo già una grande personalità a 20 anni. E’ un giocatore fantastico, per essere al primo anno si sta comportando bene. Non è facile arrivare in un club grande in un campionato diverso. Non dimentichiamoci che Bonucci e Chiellini sono stati criticati nei primi anni. Diventerà uno dei migliori al mondo de Ligt”.

25 anni fa il gol al Borussia: “E’ stato indimenticabile, questo è uno tra i più belli. Nella cornice di uno stadio bellissimo e molto caldo, non era mai semplice giocare al Westfalen Stadion”.

Su Dino Baggio: “Ci fece passare una serata molto triste, perché ricordo ancora lo stadio pienissimo. Quel gol spezzò i nostri sogni di tornare a vincere un qualcosa di importante in Europa”.

Sul rapporto con gli ex compagni: “Ho ancora contatti con Marocchi, Carrera, ho rivisto Torricelli a Torino e spesso sento ancora Pessotto. Ci si perde un po’ di vista, ma ricordo tutti quanti con grande piacere”.

Sulla finale di Champions con il Borussia: “Il ricordo è negativo dal punto di vista personale, eravamo convinti di esser più forti e lo eravamo. In quegli anni non ci battevano mai. Forse quella finale era segnata dall’inizio, perché ci fu subito un’occasione di Vieri e un rigore non dato. Sembrava una partita stregata. Giusta la scelta di sostituirmi a fine primo tempo. Tutti eravamo in difficoltà, ricordo una grande partita di Iuliano che non giocava nel suo ruolo”.

La sua spiegazione: “Forse arrivammo appagati a quella sfida di Monaco di Baviera. Purtroppo inconsciamente paghi tutto questo, arrivammo troppo rilassati dalla vittoria del campionato. Non era la stessa atmosfera della finale di Roma. L’anno della finale del 1996 eravamo già fuori a gennaio dalla lotta per il titolo, quindi ci concentrammo solo sulla Champions. Invece nel 1997 Non è un caso che la stagione seguente vinse il BVB, tanti ex avevano spirito di rivalsa”.

Su Moeller: “Fece una grande partita, aveva l’occhio dell’animale ferito. In bianconero non riuscì ad imporsi anche perché c’era Roby Baggio”