Marchionni a JDivanum: “In questa Juve porterei Camoranesi, vi racconto l’ambiente e le mie sensazioni. Sul pre-Calciopoli…”

Ospite della trasmissione “Juventus Divanum” in onda su Facebook, l’ex calciatore bianconero ed attuale vice allenatore della Carrarese, Marco Marchionni, ha toccato differenti argomenti del mondo Juve a cui è rimasto legato per tre stagioni. Ecco quanto ripreso da Road2Sport:

Sulla scelta della Juve: “Non ho voluto cambiare la mia decisione presa a gennaio del 2006. Ho accettato senza problemi, stavamo parlando sempre di una grande squadra come la Juventus. Il mio obiettivo era quello di riportarla in Serie A e ci sono riuscito”.

Sull’ambiente Juve: “Già dal magazziniere ti rendi conto dell’organizzazione Juve, l’aria è diversa non appena arrivi a Torino. Li devi sempre vincere, ti abitui a restare sul pezzo. Quando facevo delle amichevoli non vedevo un solo ragazzo rilassato. E’ tutto differente rispetto alle altre società”.

Sulle amicizie in bianconero: “L’amicizia più grande alla Juventus è stata con Zanetti e Chiellini, ma poi parlavo tanto anche con Amauri. Eravamo quasi sempre insieme, si era formato un bel gruppo. Il gol più bello quello alla Roma del 2009, le due partite più migliori quelle con il Real Madrid. Non venivamo da un gran periodo, ma quando giochi nella Juve non pensi mai di partire battuto. C’era un po’ di contestazione, ma volevamo il risultato. Del Piero in grande forma in quel periodo”.

Sulla Juve attuale: “In questa squadra, della mia, porterei Camoranesi. Pochi si ricordano di lui, ma era un fenomeno. Era un giocatore che quando aveva voglia, vinceva le partite da solo. Fondamentale per il gruppo, scherzoso e umanamente un campione. Ma rispondo anche Alex: Del Piero ha dimostrato che cosa era la Juventus. Era determinante come Dybala quando partiva dalla panchina”.

Sul come percepiva la Juve: “Noi ci siamo ritrovati in B, la Juve non era simpatica nemmeno all’epoca. Dal mio punto di vista, all’interno, mi sembrava di essere sfavoriti. Juve favorita prima di Calciopoli? Non avevo questa percezione. Ci può stare che l’arbitro sbagli una volta con chi entra in area 50 volte. Ha sempre dimostrato con merito di vincere”.

Sulla triade: “Perché doveva stare antipatica? Quando l’Inter ha iniziato a vincere, era diventata antipatica. Tutti lo sono, a nessuno piace perdere. Moggi, Giraudo e Bettega avevano costruito un grandissimo club. Mi è dispiaciuto non giocare in quella Juve che mi aveva acquistato, soprattutto non avere Capello come tecnico e non potermi allenare con tutti quei campioni che avevo incontrato da avversario”.

Su Allegri: “Meravigliato dalle lamentele della tifoseria su Allegri, allenatore vincente che ha fatto la storia della Juve. Far meglio di lui significa solo vincer la Champions. Era sulla buona strada per vincerla. Ricordo Ferguson che ha creato le sue vittorie col tempo, non è che ha vinto subito a Manchester. Allegri aveva creato un meccanismo quasi perfetto, ci vogliono tante componenti e dei grandi campioni”.

Su Sarri: “Ha preso un grosso fardello, eredità di Allegri non facile da raccogliere. Per me ci può stare all’interno della Juve, lui ha rivoluzionato un po’ il calcio attuale. Avere a che fare con i campioni non è semplice. A Napoli era più semplice giocare così”.

Sull’Inter: “Come la Juve, anche il Milan mi ha sempre dato l’impressione di una famiglia. L’Inter, con Marotta, è cambiata perché il Direttore sta dando la stessa mentalità dei bianconeri. E’ una squadra ora attrezzata per vincere”.

Su Ibrahimovic: “Uno dei più difficili da affrontare. E’ determinante, si mette la squadra sulle spalle e la trascina dove vuole lui. Zlatan ha dimostrato arrivando al Milan di cambiare completamente il suo volto”.