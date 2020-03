Agresti a JDivanum: “Scambio Pjanic-Icardi difficile, Dybala rinnoverà. Pogba? La Juve ci ha provato prima di de Ligt”

Ospite della nona puntata di Juventus Divanum, il giornalista e corrispondente di Goal.com, Romeo Agresti, ha parlato di Juventus toccando molti punti di discussione. Road2Sport.com ha trascritto il suo intervento:

Sullo scambio Pjanic-Icardi: “E’ complicato che vada in porto, bisognerà capire se il Psg lo riscatterà dall’Inter, Icardi non sembra orientato a fare il doppio spostamento. Pjanic piace al Psg, Leonardo lo aveva già seguito in passato. In questo momento solo chiacchiere, non ci sono basi concrete a riguardo”.

Su Higuain: “Se rinnoverà, sarà solo per spalmare il contratto. A livello di bilancio forse parliamo di un problema. In estate ha ricevuto due offerte: dalla Roma e dal West Ham. L’obiettivo della Juve è di prendere un numero 9, cedendo così il “Pipita”.

Su Pogba: “E’ un sogno, ma è un assegno che cammina in questo momento: chi fa l’offerta giusta se lo aggiudica. E’ un obiettivo del Real Madrid, posso rivelare che la Juve ha tentato di prenderlo prima di dare l’assalto definitivo a de Ligt”.

Su Sarri: “Impossibile giudicare la sua stagione, nel suo primo anno di Juventus ha vissuto situazioni travagliate come la polmonite. Mi sembra difficile che la società possa cambiare l’allenatore, anche in virtù di quanto sta accadendo ora nel mondo. Mai come in questo caso, credo prevarrà la linea della continuità”.

Su Simone Inzaghi: “E’ un tecnico vincente, ha buoni rapporti con Paratici. Per me è un allenatore all’altezza della Juventus”.

Su Alex Sandro: “Resta alla Juve anche perché non ci sono alternative. La prima stagione sembrava un’ira di Dio, poi è diventato lineare e fa il compitino. E’ migliorato tanto a livello difensivo, ma non sale più e non crea superiorità numerica. Terzini? La società deve sperare in Pellegrini, è un buon prospetto per il futuro”.

Su Dybala: “Sicuramente il suo rinnovo rappresenta una priorità, prima però c’è da risolvere la questione legata ai diritti di immagine. Ha ancora causa aperta con Triulzi. Se non ci fosse stato questo problema, Dybala sarebbe andato via questa estate. Rinnoverà? Mi sento di dire di sì”.

E sugli acquisti della prossima estate: “A mio parere il più plausibile è Sandro Tonali”.