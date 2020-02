Ilario Pensosi: “Scudetto dipende dalla Juve”

Ilario Pensosi: “Il campionato si decide a marzo. La Juve non convince ma è prima. Sui cambi di tecnico ed il Var…..

La lotta scudetto che infiamma, il Var che crea polemiche, i tanti cambi in panchina abitudine della A e la Champions League nella fase calda. La Redazione di Road2Sport ha contattato Ilario Pensosi, Direttore sportivo ma anche consulente di calcio e Docente scienze motorie e sportive e opionista Tv per trasmissioni sportive.

La vittoria della Lazio è stato un risultato a sorpresa? Può davvero vincere lo scudetto?

Lo scudetto dipende dalla Juventus. Il campionato si decide a marzo , al momento la Juventus non convincente, ma é prima ed é quello che conta. La Lazio insieme all’ Atalanta rappresentano il calcio odierno ( per gestione, organizzazione, staff , giocatori, budget). Un presidente, seppur criticato e contestato ma che ha avuto ragione a lungo andare, e un direttore sportivo e un allenatore difficile da trattenere a fine stagione. Si contenderà il 2 o il 3 posto per me comunque.

Torna la Champions League e con essa l’Europa League. Cinque squadre italiane, quali possono superare il turno?

Tutte hanno le carte in regola , per fare bene, con una Juventus che farà di tutto per vincerla, puó essere l’ anno giusto. Dipende dallo stato di forma, rosa a disposizione e fattore C queste competizioni. Il calcio italiano sta ritornando ai livelli di cui siamo abituati, sono fiducioso.

L’Atalanta, con la vittoria nello scontro diretto con la Roma, ha un bel vantaggio. Corsa al quarto posto chiusa?

Non credo, anche se il vantaggio é consistente. Attenti alla Roma, Milan e Napoli, posso dire ancora la loro, l’ Atalanta oltre al vantaggio in termini di punti, ha acquisito quelll’ esperienza internazionale, che gli mancava in precedenza.

Sei un ds. A quale tuo collega daresti la palma d’oro in questa stagione?

Dipende da come interpreti il calcio. Per vincere ti direi Marotta o Paratici, come interpreto io il calcio Tare o Faggiano .

Lotta retrocessione infuocata. Secondo te chi andrà in B?

Brescia e Spal , poi testa a testa tra Lecce e le due liguri.

Tanti i cambi di allenatore in questa stagione, non tutti risolutivi. Abitudine italiana non sempre giusta?

A volte sono risolutivi, come sta accadendo a Napoli. Altre sono ingiuste come Mazzarri o Corini; la verità che non di possono mandare via i giocatori, per i soldi investiti, quindi la scelta ricade su ds o mister

L’utilizzo del VAR da parte degli arbitri sta facendo discutere. Cosa ne pensi?

Penso che l’ Ifab ritorna sui suoi passi, eliminando alcune modifiche odierne. La Var stumento eccezionale, da utilizzare solo in casi in cui l’ essere umano non arriva.